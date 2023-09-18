買i15 Pro是盤子？專家：4大族群可閉眼直接買

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【中時新聞網 邱怡萱】蘋果日前發表iPhone 15四款全新系列新機，雖然美國的價格與前代相同，不過台灣售價卻調漲，其中iPhone 15 Plus漲1000元，其他機型漲2000元，頂規Pro Max調漲2500元，價格越來越貴讓部分果粉觀望。有部落客表示，建議4大族群可「閉眼買下去」，而且適合的機型是iPhone 15 Pro。

大陸3C部落客「北境不忘」日前發文表示，iPhone 15 Pro系列適合4大族群購買：

1.iPhone 12用戶或更舊機型的用戶

如果是正在使用iPhone 12或更老機型的用戶，換到iPhone 15 Pro能感受到新機十分強大，包括引入ProMotion自動適應更新頻率技術，讓觸控體驗更好，以及最新A17 Pro晶片讓當下手機運行流暢。但如果是iPhone 13 Pro系列的用戶，換到iPhone 15 Pro則不會有明顯的體驗感知提升。

2.iPhone 15 Pro手感更舒適

iPhone 15 Pro相比之前推出的iPhone機型，雖然都是採用直角邊框設計，但邊框與背板之間的弧度加大，使裸機握持時的手感強多了。更關鍵是採用鈦金屬材質，iPhone 15 Pro的機身重量減輕到187公克，iPhone 15 Pro Max減輕到221公克，更輕薄的機身讓手感更加舒適。

3.攝影愛好者可以閉眼選擇

iPhone 15 Pro是最強大且穩定的攝影手機，實際攝影體驗不輸任何安卓手機。主要攝影機4800萬像素，擁有f/1.78大光圈，長焦鏡頭能夠實現6倍的光學變焦，在拍攝人物特寫時更給力，影片錄製可選擇高達4K 60fps。

4.出門只帶一條線

iPhone 15 Pro是蘋果首度使用USB-C連接埠，因為統一接口，以後出門只需要帶一條線，同時還可以通過iPhone 15 Pro幫自己的Apple Watch和AirPods機型反向有線充電，相當方便。