16年空窗 多元就業方案助二度就業婦女「婦」出江湖！

「離開職場16年，連工作都不會找了！」現年50歲的劉翠娟回憶起2年多前因受新冠疫情影響，先生與公婆一同經營的景觀咖啡店一夕之間無客人上門，經濟來源大受影響，於是她決定「婦」出江湖，在勞動力發展署雲嘉南分署的媒合下，加入多元就業開發方案，擔任古坑鄉大埔社區發展協會的專案經理人，協助地方經濟發展、產業推廣等工作，慢慢與社會及職場接軌，也找回過往自信幹練的自己！

62年次的劉翠娟是台北人，婚前曾任職廣告AE、網路公司的行銷人員，32歲嫁到雲林後就走入家庭，家中經濟來源全仰賴夫家經營咖啡廳，無奈在疫情的衝擊下收入驟減，於是興起復出職場的念頭，但16年的空白讓她毫無自信，到就業中心求職時還把求職門檻調低，想著先前打工開始慢慢做起，就服員細看翠娟的過往履歷後，發現大埔社區發展協會向雲嘉南分署申請的「多元就業開發方案」專案經理人一職很適合她，於是協助媒合就業，幫助她成功踏出返回職場的第一步！

「勞動部真的是我重返職場的幕後推手！」翠娟說求職時使用的是台灣就業通，媒合工作有就業中心幫忙，加入計畫後還有許多教育訓練課程可參加，讓她在工作之餘不斷提升職能，慢慢的把16年的空白接回來，現在她已穩定就業2年，帶領4位計畫同仁一同推廣大埔社區，不僅隨季節規劃食農課程及體驗，還開發竹藝風味餐、手工饅頭等暢銷產品，再到有能力承擔接待大型團體、組織規劃活動與執行，先前許銘春部長訪視單位時也能如期完成任務！「這就是我夢想中的工作！」看到協會及計畫同仁大家同心協力思考如何讓社區更好、讓農村再造，從中獲得的不僅是個人利益與生活的滿足，更多的是滿滿的成就與使命感，她也鼓勵像她一樣的二度就業婦女不妨善用政府的計畫及資源，勇敢踏出求職的第一步！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部的「多元就業開發方案」主要是提供人事薪資等費用，幫助協會將人力導入社區，打造特色產業，不僅幫助地方創生，也為中高齡、身心障礙或二度就業婦女創造就業機會，雲嘉南地區截至今年為止已補助超過1,900個團體，創造1萬2,000個工作職缺；而勞動部除了多元就業開發方案，本月初更推出「婦女再就業計畫」，是針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」；另外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，鼓勵女性重返職場，不僅紓緩產業缺工，也希望促使婦女實現個人價值與成就，欲了解2支計畫詳情可上分署官網（或向雲嘉南區各就業中心）洽詢。