利基、新產出貨增溫 三福化、晶呈科營運衝刺

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三福化（4755）因半導體、面板業務需求持穩復甦，營運推進，法人預期第三季營收有機會重返年增表現；搭配下半年回收顯影劑設備等工程收入進帳，毛利率蓄勢推升。

此外，晶呈科（4768）新品布局加速推展，規劃在二廠生產去光阻液，已接獲新客戶訂單，並有超過雙位數客戶洽談樣品測試中；目前接單情況比預期要好，有機會在今年底前開始出貨。

分析師認為，晶呈科預計二廠建立288噸的去光阻液產能，倘若明年有望填滿產能，產值貢獻估計約2～2.5億元；以去年營收來看，佔比約達二成，有助強化多元利基營運能量。

三福化去年第四季起面板客戶需求已逐步復甦。CoWoS與3／4奈米、AI伺服器等需求高度關聯，台積電預估今年CoWoS產能會翻倍增加；三福化作為CoWoS中光阻剝離劑供應商，受惠客戶先進封裝需求暢旺，半導體化學品業績回溫推進。

三福化大陸電解廠已生產；特用化學品之次世代化學品今年全面平行拓展至客群。TMAH顯影劑回收新線5千噸電解產能已完成，待10月純化線完成後，新線將達半導體等級、並將送件予半導體客戶認證。

看好電動車長期趨勢，三福化目前研發團隊部分重心放在電池電解液中，希望未來可透過電解液產品切入韓國等電池客戶。

晶呈科伴隨先進製程產品滲透率持續提升，加上新產品進度超前，預期下半年營運仍能優於產業平均，搭配持續優化產品組合，布局新品毛利率較佳，有助毛利率表現。

晶呈科表示，特殊氣體製造技術層次分為四個等級，公司已具備二至四級能力，持續往一至二級靠攏，有利強化毛利率發展。布局的去光阻液、晶圓重生均屬自有產品，毛利率也有較佳表現。