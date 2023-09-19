綠藤生機新解方 毛孔粉刺暗沉肌不再心酸！

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針對毛孔粗大、粉刺、肌膚暗沉等消費者最在意的肌膚問題前三名，台灣指標純淨保養品牌綠藤生機推出突破性新品，以「補骨脂酚、百里香萃取、厚朴萃取」所構成的獨特三重機制，打造 0% 酸的美膚新解。

針對時下以酸類保養品進行居家美膚的風潮，皮膚科醫師吳明穎分享臨床觀察：「由於酸類保養品的作用機制是加速角質代謝的週期，因為暫時性破壞角質層，若使用前未評估自身膚況，可能導致破壞角質層、常見的『三大酸害』。」包含：脫皮、紅腫、乾燥等不適的「脫皮酸害」、引起刺激粉刺發炎的「爆痘酸害」；以及因使肌膚對紫外光照的保護降低的「反黑酸害」。

皮膚科醫師：皮膚小心三大酸害、注意兩大關鍵， 解決毛孔粉刺問題非酸類也能做到

吳醫師也進一步補充：「相比僅從膚表剝離角質、且濃度、頻率過高又風險偏高的酸類保養品，回歸問題源頭，從減少皮表脂質過度分泌氧化、正常化角質代謝速度等兩大關鍵下手，也是另外一種解決肌膚問題的方式，因此，美膚不一定只有用酸一途。」

綠藤主張：保養的意義是依循肌膚原本的生理機制。該產品為市場少見的，以獨特「三重美膚機制」從老廢角質堆積、異常出油、油脂變質三大毛孔堵塞根源問題著手。

美膚，不一定要受酸害 綠藤以創新三重配方深度淨化毛孔

歷經 700 多天的研發，綠藤以深受國際矚目、多見於抗老產品的明星成分「補骨脂酚」，由內而外加速肌底自然代謝、減少老廢角質堆積；百里香萃取，特選南法聖盧峰的野生有機百里香，專利技術萃取，從源頭減緩出油、同時不斷淨化油脂，自根本養成不易堵塞毛孔與產生粉刺的油水平衡。而「厚朴萃取」，是天然無抗藥性的抗菌解答，可抑制粉刺加劇，並平衡肌膚分泌環境，中斷毛孔堵塞惡性循環。

三方實證 28 天為 95.2% 使用者帶來淨透明亮的理想膚況

綠藤共同創辦人暨永續長廖怡雯表示：「綠藤觀察到，有很多消費者，尚未遇見一款能讓自己安心使用的，不用酸類，不是從侵入開始，因為這並不是保養的真意。我們希望打造一款更多人適用，讓混合到油性肌，甚至敏感肌、經常日曬、醫美後、或孕婦都能夠安心、天天使用。」