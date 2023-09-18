連下四城！ 聯嘉光電再獲「亞太傑出企業獎」兩項大獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電動車LED 光源模組大廠聯嘉光電（6288）今年獲獎不斷，再獲「亞太傑出企業獎」肯定。不僅連兩年拿「卓越企業管理獎」，總經理黃昉鈺獲「卓越企業領袖獎」，成為今年度台灣區獲此肯定的13位獲獎企業領導人之一。

這也是聯嘉光電繼亞洲評價最高的企業社會責任獎（AREA）：「企業治理獎」、「社會公益發展獎」及「企業永續報告獎」三項大獎，及首屆「亞洲Top 10關鍵企業磐石獎」及「2023天下永續公民獎」100強後，連下四城。

聯嘉光電說明，每一年亞太地區都會有超過800間企業及企業領導人競逐，最終只有不到7％能贏得殊榮。2023「亞太傑出企業獎」今年在台北市舉行頒獎典禮，表揚在亞太地區16個國家和市場，表現出色的商業領袖和企業。

獲頒「卓越企業領袖獎」的聯嘉光電總經理黃昉鈺，今年因公務在美國密西根廠，特別透過連線向「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）及各國的專業評審表達感謝。

黃昉鈺表示，一直以來，公司長遠願景就是建立一個重視研發、客戶導向、敏捷且學習性強的經營團隊。「卓越企業領袖獎」代表公司敏捷、永續的經營策略是正確的！黃昉鈺進一步補充：「我一直秉持『取之於社會，用之於社會』的理念，不遺餘力地在台灣及新加坡各大學發表演講和授課，致力於培養下一代的人才。同時，我也有幸擔任政大崇智協會會長與台灣新竹科學園區公會理事，推動學界與科技業界的國際交流。」

當晚聯嘉光電的第二項大獎「卓越企業管理獎」由副總經理吳俊德代表領獎並上台致詞，吳俊德指出，公司目標是成為全球汽車創新光源的領導廠商，並且打造一個優良幸福的企業。承諾將持續創新，並將秉持著環境、社會和治理（ESG）的價值觀，期待與亞洲企業商會的會員們攜手合作，共榮、共好，共創更美好、碳中和以及永續的未來。」

聯嘉光電表示，「持續創新」和「落實ESG」為公司核心使命，除有45家以上世界知名汽車原廠，包括TESLA、GM、FORD、BMW和Porsche等合作實績之外，並緊跟上AI和智慧城市的發展趨勢，拓展4K以上的3D display技術及節能智慧路燈的製造，完成在台灣、美國、大陸和歐洲的多元產品線佈局。

目前聯嘉光電所推動的供應鏈減碳平台，將在年底前創造4.5座大安森林公園的年碳吸附量，並在大陸東莞廠及深圳廠導入ISO14064-1溫室氣體盤查，朝向「共創、共好、永續」的目標邁進。