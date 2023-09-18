「日月麗天」陳麗雀彩墨畫展9／26開幕 聲樂家簡文秀獻唱

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億光文化基金會董事長、同時亦是聲樂家簡文秀長期關注藝文活動，她亦多次談到台灣需要更多藝術家來注入文化氣息，感佩他們對藝術的堅持與耕耘。知名彩墨畫家陳麗雀將於9月26日下午2點假國父紀念館逸仙藝廊舉辦「日月麗天」彩墨畫展開幕儀式，由於陳麗雀是簡文秀的學姐，因此她主動請纓到場高歌獻唱，讓音樂完美結合繪畫，為開幕式掀起不同情境的藝術火花。

此次畫展自9月24日至10月4日止在國父紀念館三樓逸仙藝廊展出，作品包含花鳥、山水及走獸等60餘幅彩墨畫，跳脫傳統思維，著重寫實筆韻，將色彩與水墨完美結合，營造出自然靈動的畫境氣韻。

值得一提的是，陳麗雀曾繪製一幅「大日如來」佛像，因有百福莊嚴富有靈性的形象，深獲藝術界及宗教界的讚賞與青睞，因遵從上師叮囑，承諾要將此畫餽贈修行有德的有緣人，為了感念簡文秀惺惺相惜的藝術情懷，特別在彩墨畫展開幕式中進行受贈儀式，期望她以最真摯的心永續傳承下去。

出身於屏東的陳麗雀已從事藝術教育四十餘年，先後師事張道林、計岡伯及黃昌惠等，也是歐豪年的得意入世弟子。在創作生涯中，曾榮獲日本全日展水墨畫部金牌獎及國際藝術大賞，目前擔任國父紀念館生活美學班的授課老師，其畫作並為台北101中華藝術館、國父紀念館及北京宋慶齡故居美術館等處典藏。

簡文秀邀請民眾們前來觀賞，並給予藝術家最堅實肯定與鼓舞，現場還特別贈送億光電子高效能LED手電筒200支，送完為止。