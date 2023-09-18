聽障師賴妤甄傳遞學生勇氣與堅毅 榮獲教育大愛菁師獎

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台北市南港高中特教班老師賴妤甄先天就有聽覺障礙，6年前一個不知名的原因更讓她失去了殘餘的聽力，她現在帶著人工電子耳生活，但在課程教學、學生輔導、親師溝通等方面都盡心盡力，甚至比其他人更完美，她今天獲得第12屆「教育大愛菁師獎」。

由「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」主辦的第十二屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今天在台北晶華酒店舉行，66位教師獲獎，由前總統馬英九頒獎給得獎人。

菁師獎評審委員會主任委員吳清基表示，今年有來自全國各級學校推薦287位教師，依「高中職組」、「國中組」、「國小組」、「特殊教育組」及「幼兒園組」等5組予以評選，經三階段審查，最終選出51位獲獎者。另決審委員額外遴薦15名偏鄉離島優秀教師給予表揚，總計第本屆獲獎教師共計66名。

賴妤甄是特殊教育組獲獎者，他6年前失去了殘餘的聽力後，一夕之間陷入完全無聲的世界，然而在這樣巨大的變動中，他戴上人工電子耳後，依舊如常做好各項工作，將這份勇氣與堅毅傳遞給學生和家長。

賴妤甄說，她裝上人工電子耳後，也是要靠人很近或讀別人的唇才知道對方在說什麼，不過她的同事對她很好，會幫她接電話，班上的同學有時也會拿下口罩，讓她可以讀唇了解要表達的意思，教學的工作得以順利進行。

除了特教專業以外，賴妤甄最為人津津樂道的，就是她的無限創意，不論攝影、木工、書法等看似與特殊需求學生無關的專長，她總是有辦法運用在學生身上，不僅拓展學生視野，也豐富了生命的體驗。

國小組獲獎者是屏東市民和國小校長林純宇，對於城鄉差距、資源分配不均及弱勢家庭孩子的處境，有很深的體認，故長期推動「攜手計畫」、「學習扶助教學」、「補救教學」，幫助孩子們於課後持續加強課業與跟不上的進度。

林純宇任教於屏東萬丹鄉廣安國小期間，曾幫助一位六年級的轉學生，他因父母離異被迫與祖父母同住，課堂中經常趴在桌上哭泣，由於心靈的封閉，逃家、說謊、偷竊等行為接踵而來。林純宇庾導師合作，引導同學理解接納這位同學，並讓這位同學加入獨輪車隊學習，藉以培養他的自信及轉移注意力，最終回到正途。