竹北市公立場地首推線上租借 免出門「e次搞定」

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竹北市公所為落實簡政便民服務，推出「竹北市公立場地租借線上e化租借服務」，18日正式上線，包括竹北市19處里集會所、18處活動中心及文小十足球場，租借都能在網路線上申辦，大幅縮減傳統紙本租借流程，租借人在家操作免出門，線上租借、繳費一次搞定。

竹北市長鄭朝方表示，力推市政e化是他施政要項之一，今年初竹北6000民生紓困金，市公所便率先試行e化發放政策，e化成功申請率更高達9成以上，持續努力落實e化服務，首推竹北市公立場地線上e化租借服務，提供市民更加省時便利的服務。

鄭朝方表示，e化線上申辦初期，市公所將維持臨櫃送件服務，線上申辦服務不受限時間、空間限制，24小時及例假日皆可受理。

市民可使用電腦或手機進行場地出借，輸入竹北市公所官網：https://www.zhubei.gov.tw，再點入「場地租借」連結，按步驟點選欲租借場地，選擇租借日期、時段等，除了常見的單日租借，也有多日批次租借功能，市民不再受限臨櫃申請，上網就能一次完成預約租借與繳費，節省寶貴時間。

竹北市公立場地包含，文小十足球場、19處里集會所（東興、鹿場、竹北、泰和、新庄、聯興、崇義、大眉、隘口、竹仁、尚義、中興、東平、中崙、斗崙、白地、福德、新國、大義）、18處社區活動中心（麻園、新港、中興、東海、隘口、鹿場、新社、新崙、竹北、竹仁、新國、興安、文化、竹義、大義活動中心及長壽俱樂部、聯興活動中心及長壽俱樂部），上述場地即日起皆能透過線上申請預約租用。