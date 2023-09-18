112年國慶酒25日預購 限量2萬4,200瓶

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迎接112年雙十國慶，台灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」及「玉山高粱─山之煙」國慶限定版，銷售地點除台酒觀光酒廠、台酒直營便利店、長期合作酒專外，即日起至9月25日於4大便利超商開放預購，可透過全台7-ELEVEN的ibon機台、全家FamiPort機台、萊爾富及OK門市Line群組限量預購。

台灣菸酒公司的OMAR單一麥芽威士忌及玉山高粱，多次在具公信力的國際酒類賽事中，代表台灣站上世界舞台，年年屢獲佳績。今年呼應國慶主軸限量推出「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」及「玉山高粱─山之煙」特調版，限定款設計由文化總會112年國慶主題「民主台灣 堅韌永續」意象延伸，藉由平面構成立體面向，彎曲柔軟線段，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，相互交疊並展延，帶出對台灣這塊土地永續精神，無畏地展現與守護我們的民主價值。

112年國慶酒0.7公升「OMAR單一麥芽威士忌」批次調和限量15,600瓶，另一款112年國慶酒0.7公升「玉山高粱酒─山之煙」限量6,600瓶。

台灣菸酒公司今年更進一步限量推出2千組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白「國旗三原色」，呈現「國旗在空中飄揚」時的自信感，禮盒展開後內裝2瓶0.5公升紀念酒：「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（46％）」及「玉山高粱酒-山之煙（56％）」；禮盒組除贈送外賓，也於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售，提供民眾多一種選擇。

兩款0.7公升國慶酒，「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」及「玉山高粱酒-山之煙」，9月25日前於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商限量預購，10月初陸續上架12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及合作酒專通路，112年國慶限定，數量有限，售完即止。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】