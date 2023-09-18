外資賣超258億 台股AI殺多成重災區 秋節前這樣看

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外資賣超258億 三大法人9/18賣超台股338億元

外資等三大法人周一（9/18）合計賣超台股338.97億元。包括外資與陸資賣超258.29億元；投信法人買超16.18億元；自營商自行買賣部分係賣超11.72億元，避險部分係賣超85.14億元，合計單日賣超96.86億元。

業內人士指出，AI族群短期拉回，且帶量大跌的浮額愈趨凌亂，使中期整理時間持續拉長，在短期底部區未浮上檯面之前，布局或仍暫宜保守。目前看起來，AI族群前波軋空後，本波拉回係呈現修理多方的短線帽客格局，在帽客的攪局籌碼未沈澱之前，AI相關概念股暫區間游走為宜，高、低檔宜善設停利點及停損點。

業內人士表示，短線金融股、聯發科、大立光等重量級集團股力守榮面，與前波率先拉回整理的部分二線AI股已領先抗跌觀察，大盤近期的整理格局，仍屬相對強勢架構，加上官股券商與國家隊法人逢低護盤意願仍相對濃厚，台股後市不必過分悲觀。

另外，從歷史經驗觀察，秋節前後的變盤前夕，多、空愈趨分明機率大，在美國Fed利率政策待觀察、國內總統大選雜音紛擾與電子業終端庫存待進一步去化下，預期秋節前的指數上檔似不易有太多空間，反而是秋節後隨著9月營收與上市櫃企業Q3財報將陸續出爐印證景氣轉機下，大盤可望在Q4再呈驚驚漲格局。

（工商時報 數位編輯）

台股收跌222點失守季線 台積電、AI概念股疲弱

美股4大指數15日終場盡墨，台股今天賣壓出籠，指數終場下跌222.68點，收在最低點16698.24點，跌破季線約16828點。盤面上，權值股台積電收盤下挫3.23%、AI族群疲弱，造紙、鋼鐵等族群相對抗跌。

台股今天開低走低，尾盤跌幅擴大，加權指數收在最低點16698.24點、下挫222.68點，跌幅1.32%，成交值新台幣2787.53億元。

觀察盤面個股走勢，蘋果（Apple）iPhone 15系列4款新機15日開放預購，蘋概股今天漲跌互見。台積電開盤下跌10元、以548元開出，尾盤跌勢擴大，收在540元、下滑18元，跌幅3.23%。鴻海尾盤在資金進場拉抬下，終場小漲0.5元，收在106.5元，漲幅0.47%。

其餘蘋概股如大立光、玉晶光、聯發科今天表現抗跌，終場分別上漲1.2%、1.54%、2.49%。

人工智慧（AI）概念股持續修正，今天包含緯創、緯穎、技嘉、廣達盡墨，終場分別下跌3.35%、7.24%、4.24%及4.51%。鋼鐵、造紙等傳產類股相對抗跌，終場各漲0.88%、0.33%。

（中央社）

《盤後解析》16700也沒保住 專家：守月待量再戰

台積電(2330)及AI股重摔，台股季線又失守！外電報導，全球晶圓代工龍頭台積電(2330)對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾(ASML)等主要設備供應商延遲交付高階晶片製造設備，致使上周五台積電ADR重挫收低，半導體設備製造商也倒一片，連帶費城半導體同步大跌，今天台股也跟著走衰運。

在台積電(2330)及股王信驊(5274)領跌下，台股以低盤開出，籌碼凌亂的AI股未能延續上周止跌反彈，今天再度遭逢減碼賣壓，奇鋐(3017)、川湖(2059)、光寶科(2301)、金像電(2368)、台光電(2383)、雙鴻(3324)連袂探底。

台達電(2308)、廣達(2382)亦因美國電源模組廠Vicor針對包括鴻海(2317)在內的3家台灣一線大廠提起伺服器電源侵權訴訟而股價走弱，雖然多頭試圖點火蘋果及華為智慧型手機供應商大立光(3008)、玉晶光(3406)、全新(2455)及燿華(2367)，以及車用零組件股等，中小型股亦兆遠(4944)、達輝-KY(5276)、先益(3531)、雙美(4728)、大量(3167)、文曄(3036)及天鈺(4961)等中小型股漲停作收，在電子權值股重挫下，台股指數開低收低，不僅失守季線，連16700點也沒保住，終場加權股價指數約16698.24點，大跌222.68點，成交量約2787.53億元；OTC指數為217.99點，下跌1.01點，成交量為676.01億元。

今天上市各類股以電子通路類股表現最佳，上漲1.43%，其次是玻璃類股及鋼鐵類股，分別上漲0.92%及0.88%，表現較差者為電腦周邊設備類股、半導體類股及電子零組件類股，其中電腦周邊設備類股下跌3.39%，半導體類股下跌2.4%，電子零組件類股下跌1.49%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.62%，表現最差為電腦設備類股、下跌1.29%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數開低後急轉直下，終場大跌222.68點，以16698.24點作收，再度失守季線；元富投顧總經理鄭文賢表示，若9月份Fed不再升息，且可預知到年底頂多再升息一碼，而明年美國再走降息的循環機率很高，美元將不再強勢，台幣也有機會走穩，則外資的賣壓將暫告一段落，9月中到9月底，有機會展開法人的季底作帳行情，目前看大盤站穩月線，半導體、AI股及IC設計輪漲，成交量保持在3000~3500億，再挑戰季線16800~17000反壓。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，美股四大指數上周五同步回檔，其中又以科技股跌勢較重，導致台股周一開低，不過以中小型股為主的店頭市場表現相對抗跌，由於目前電子上游半導體產業庫存持續調整，加上本周美國FOMC會議將召開，在不確定因素增多下，短線盤面資金輪動快速，並以較具能見度的次產業題材個股表現為主。不過中長期仍看好台灣電子業者在AI時代的競爭力與硬體供應的領先優勢，逢低建議可擇優布局。

（ 時報資訊 張漢綺）