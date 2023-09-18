瑞銀：中國2030年電動車市場 預測僅剩10至12間車企

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中國電動車市場競爭激烈，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，目前行業仍處整合期，經一輪淘汰後，最終生存的主要車企料僅約10至12間，而中國車廠2030年在全球市場佔有率預料從目前17％，倍增至33％，當中歐洲車廠的市佔率損失最大，傳統車企全球市佔率將由81％下滑至58％，而日韓車廠、高端及豪華車企受到的負面影響可能較少。

瑞銀最新拆解比亞迪面向大眾市場的電動車型「海豹」，探究比亞迪的供應鏈、成本結構和技術，並對標Tesla和最優秀的傳統車廠，結論海豹較競爭對手有約15％至25％成本優勢。值得留意的是，本次屬於瑞銀拆解的第三輛車，過去曾拆解TeslaModel 3及Volkswagen ID.3。

瑞銀發現，「海豹」現時仍有約8％零部件屬全球採購，包括瑞典製造的零件及高通5G晶片，鞏旻稱，現時外地採購屬商業決定，惟一旦面臨禁運等貿易保護措施，相信可用國產零部件替代。他補充，與手機相比，汽車所需晶片一般是較低的製程，加上華為最新公布的5G手機使用國產晶片，相信問題不大。

對於歐盟官員預告將對中國電動車展開反補貼調查，鞏旻表示，中國車廠除了勞動力成本低，更重要的是具有技術、設計及生產效率等優勢。即使比亞迪在德國或東歐地區設廠生產「海豹」，成本雖較中國直接出口高約一成，但售價仍較老牌車廠相近價錢的車款便宜約25％左右，意味更具競爭力。