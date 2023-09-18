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危老都更博覽會　AIM風光濾膜守護居家好品質

  • 工商時報 謝振寶
風光Ai窗攜手旗下「AIM風光濾膜」品牌於危老都更博覽會展出。圖／AIM風光濾膜提供
風光Ai窗攜手旗下「AIM風光濾膜」品牌於危老都更博覽會展出。圖／AIM風光濾膜提供

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第五屆「危老都更博覽會」9月16、17日在台北花博爭艷館舉辦，此次風光Ai窗攜手旗下「AIM風光濾膜」品牌，展示玻璃結合無機奈米陶瓷隔熱元素，打造未來居家更安全、舒適的環境。

危老都更是現代都市更新美化與安全的重要課題，針對住宅安全，在選用建材上也考量未來、環保與趨勢性，面對急遽氣候變遷及全球ESG永續議題，國內企業逐步規劃打造綠色經濟產業鏈，市面上隔熱產品也開始訴求環保。

風光Ai窗具超高水密性能，打造居家安全好環境。圖／AIM風光濾膜提供
風光Ai窗具超高水密性能，打造居家安全好環境。圖／AIM風光濾膜提供

AIM風光濾膜總經理邱建宇提到，一般建築開口就像人的眼睛，要面對陽光日照、承受風雨和空氣等，台灣地處亞熱帶，日照承受總量大，除了選擇具高性能的好窗，最重要是能抵擋像紅外線、紫外線、又符合環保概念的隔熱玻璃。AIM以創新無機奈米技術，減緩紅外線熱源進入室內，提升空調效能減少能耗，大幅節省電費開支。

邱建宇說，風光AIM濾膜減少碳排、不產生廢棄物、使用上也帶來好效果（不易氧化、不遮蔽訊號、高透光與隔熱效果），阻擋紅外線及降低紫外線穿透，大幅降低光線對居家牆面、家具、藝術品或人體皮膚等傷害。

危老都更博覽會展出現場。圖／AIM風光濾膜提供
危老都更博覽會展出現場。圖／AIM風光濾膜提供

風光Ai窗總經理吳律謙表示，因應極端氣候變化提出開窗部的全解決方案，繼AIW（Artificer Intelligence Window）後開創AIM（Artificer Intelligence Mask）品牌，結合高性能門窗、節能玻璃、防霾紗網，達到氣密、水密、阻絕熱輻射傳導及空污問題。針對危老都更議題，窗戶本身不是經常更換，可以用到四、五十年，而我們有能力將耐久建材與市場消費者意見整合，打造一甲子的品質與需求。

危老都更博覽會展出現場。圖／AIM風光濾膜提供
危老都更博覽會展出現場。圖／AIM風光濾膜提供
AIM風光濾膜總經理邱建宇(圖左)。圖／AIM風光濾膜提供
AIM風光濾膜總經理邱建宇(圖左)。圖／AIM風光濾膜提供

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