台大醫院健管中心 採用安克10分鐘睡眠檢測

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安克生醫公司（4188）與台大醫院攜手，成功研發免過夜、10分鐘完成的超音波智慧睡眠檢測系統，可以更即時精準解決包括睡眠呼吸中止症在內的睡眠問題，並於本月(9月)獲台大醫院健管中心採用，有助於提升病友睡眠與生活品質，降低日後罹病的醫療支出與生產力減損，守護更多國人健康。

我國超過百萬人罹患睡眠呼吸中止症，其中又以「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」最常見，嚴重影響身體健康。台大醫院健管中心曾屏輝主治醫師說，以重度患者來說，死亡率是正常人2.6倍，交通事故發生率為2.5倍，高血壓風險1.5倍，且高達75%的重度患者未被診斷出來。

診斷率低，是因傳統睡眠檢測需到睡眠中心睡一晚，床位僧多粥少，排隊時間動輒超過半年，影響民眾檢測意願。台大醫院吳明賢院長指出，睡眠對於健康和疾病的重要性，在過去一直被低估，主因是睡眠檢測曠日廢時、非常麻煩，許多慢性病都和未能好好飲食、運動有關，但「睡眠更重要」。

安克生醫公司攜手台大醫院開發出的超音波智慧睡眠檢測系統，以超音波觀察上呼吸道來檢測睡眠呼吸中止症，免過夜、10分鐘完成，達到超音波掃描自動化、標準化與一致性的效果，同時透過AI讓影像分析結果更為精準一致，可提供給臨床耳鼻喉科醫師做進一步手術治療的重要參考依據。

台大醫院健康管理中心一項收案超過千人的臨床研究案，將透過該項智慧醫材篩出的重度患者，安排到睡眠中心做進一步檢查，準確率高達95%。另外，安克生醫與美國史丹佛睡眠中心的國際合作案，也證實準確率逾九成，成果已於今年5月獲全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》刊出。

該項智慧醫材本周獲台大醫院健康管理中心正式引進，也獲吳明賢院長日前在記者會上稱讚「台灣之光」。安克生醫李伊俐總經理指出，免過夜、快速準確的特性，有助提升民眾的檢測意願，在健診中心或門診快速檢查，當日取得報告，早期發現與治療，降低相關疾病風險。