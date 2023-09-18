NIST拜會 蔡英文：台美聚焦網路安全 強化創新科技合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今（18）日上午接見「美國網路安全商業發展團」時表示，網路安全是台灣和美國共同重視的議題，美國近年除了科技合作，也積極深化經貿夥伴關係。她強調，台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗，也期待持續強化網路安全，提升創新科技的優勢，為全球帶來更安全、進步的發展。

蔡英文致詞時表示，非常歡迎美國國家標準與科技研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）博士首次率團來訪，也很高興與訪賓們見面。近年來，網路安全是臺灣和美國共同重視的議題，我們期待能有更多交流合作。

蔡英文舉例，今年4月，數位部前往美國參加全球資安會議，也和NIST代表見面，針對美國資安標準制定，以及資安防護機制等議題，彼此交換意見。今年5月，我們舉辦第一屆台美「科技合作對話」，這是雙方在2020年簽署「科技合作協定」後，首次針對科技議題進行的高階政策對話。NIST也參與這次對話，對台美科技合作具有重大意義。

蔡英文指出，除了科技合作，台美也積極深化經貿夥伴關係。今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，創下臺美經貿關係的里程碑。她也感謝美國國會對於臺美避免雙重課稅議題的重視，期盼臺美能盡早簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），讓雙方的產業合作更加緊密。

蔡英文表示，從她上任以來，即不斷強調「資安就是國安」的概念，也推動相關政策。台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗。她感謝訪賓遠道而來，期待在訪賓的支持下，台灣和美國持續強化網路安全，一起提升創新科技的優勢，為全球帶來更安全、進步的發展。

羅卡西奧致詞時表示，她很高興可以率領美國網路安全商業發展團訪問台灣，同行的13家企業代表都很期待與台灣領先的資通訊科技安全產業及關鍵技術產業供應商進行討論，促進商業互動。

羅卡西奧指出，台灣是美國在印太區域重要的朋友及貿易夥伴，很高興在2021年12月6日由美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）及經長王美花共同簽訂「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）下，這些聚焦於網路安全上的努力，能強化彼此在此領域的商業鏈結。

羅卡西奧提到，蔡總統自上任以來就相當關注資安領域，且持續付出許多努力，去年台灣成立數位發展部即為例證。拜登政府在今年3月發表「國家資安戰略」（NCS），其中也提到應優先與理念相近的夥伴進行國際互動與合作，她也很期待能與唐鳳部長及其他業界領袖討論，如何透過AIT進行更多資安能力的合作與建構，希望可以鼓勵更多私部門業者採用經過驗證的資安標準、準則及作法。

羅卡西奧指出，身為美國國家標準與科技研究院（NIST）院長，資安是其首要任務。NIST負責制定資安標準、準則、最佳作法及其他資源，提供予產業界、美國政府、國際合作夥伴及一般大眾使用。此外，NIST不僅提供組織可即時實踐的資訊，也有對於預測技術發展及未來挑戰的長期研究。

羅卡西奧也進一步指出，上個月他們也將NIST網路安全框架（Cybersecurity Framework）升級為網路安全框架2.0，他們也很期待與台灣的專家進行討論，確保此框架作為一個控管資安風險的工具，能有效地持續幫助世界各地的組織及用戶。

羅卡西奧進一步說，全球所有經濟體都非常重視資安及保護自己的人民與公私部門，可以免於不必要的駭客行為、監視，以及商業機密、個人資訊的竊取。她相信透過此行來訪的努力，臺灣可以進一步獲得強化資安所需的策略與工具。

訪賓一行尚包括美國商務部副助理部長范培美（Pamela Phan）等，由外交部次長陳立國、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前往總統府晉見蔡總統，國安會議秘書長顧立雄也在座。