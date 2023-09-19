團體合作、育起成長　育達科大社團幹部領袖營培訓

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育達科技大學每年暑假辦理「全校社團負責人及幹部訓練暨自治性組織領袖培訓營」，為期三天之訓練營，今年由學生會設計以「團體合作、育起成長」為主題，透過活動企劃、團康活動設計及團隊共識建立等課程，培養社團負責人及幹部領導能力與團隊精神建立，讓社團學生透過團體合作共同成長，凝聚團隊合作永不放棄的精神。

活動第一天始業式由陳進喜主任秘書、胡英麟學務長、體課組范純菁組長及輔導老師們皆親臨現場為學生打氣。陳主任秘書致詞時表示，社團是校園活力的來源，每年暑假都會辦理社團幹部訓練活動，希望透過訓練活動能帶領社團探索自我，開發無限潛力，對於如何經營社團、帶領社團有更深入的瞭解，並期許同學們能將課程所學的技能應用於社團或系學會，參與幹訓活動，充份展現社團的熱情及活動。

為期三天的訓練營以星際航空為背景，新上任的社團幹部就像在宇宙間飛航，面對未知和充滿挑戰的宇宙，需要勇氣和智慧去探索它的奧秘，同時也需要勇氣和智慧去面對。課程中另安排AI協作課程，透過AI軟體協助，快速完成活動企劃、文宣及海報，並邀請暑假中區十校聯合服務隊及菲律賓國際志工服務隊分享出隊經驗，鼓勵社團幹部多參與服務隊活動。

學生會會長林嚮恩表示，每年社團負責人及幹部培訓營都會針對他們的需求設計課程，今年學生會歷經一個月的時間籌備，以「團體合作、育起成長」為主題，希望參加研習的學生幹部從中學習到經營組織、活動帶領及撰寫企畫的知能，讓育達社團人能透過這次的幹部訓練，在新學期能有助於社團的運作。

育達科技大學吳菊校長期許，社團幹部就是要讓自己與學弟妹玩的開心，大學生活多彩多姿，在校園裡最能感受大學生活的熱情與活力，就是學生對於社團的參與，在社團裡可以學習到團體互動、解決問題的技能，而社團運作與各式活動對於學弟妹來說，更是一種穩定與團結的力量，同學們在培養專業知識之餘，藉由社團的活動平台，讓同學結合興趣與夢想，並且找到自己的舞台，發光發熱。