城鄉晉級！賀利翁嶺頭仰打造全方位安心住宅

隨著新興建材與現代科技蓬勃發展，一般大眾對居住環境安全重視外，對智慧居家也有更多的想像，位在彰化縣的賀利翁建設有限公司，在地深耕多年，新建案引進新興建材與創新工法、搭配全台超高水密的鈞匠太極窗，結合5G智慧宅概念，打造出安全、舒適、便利的住宅空間。

百萬點亮建築外牆 打造伸港新地標

賀利翁總經理林珅賢提到，起初發想新建案名稱時，整整花了兩個禮拜時間，最後取名象徵站在高處、具有智慧與想法、崇正仰望敬意的——嶺頭仰。林珅賢不斷開發新建材，他更為了把城市燈光的美引進鄉村，拉近城鄉距離，斥資百萬打造建築外牆燈光計畫，希望能在彰化伸港鄉建立新地標。

翻轉家族 白手創業打造建築先行者

談到創業的過程，林珅賢坦言一開始非常艱辛，在投入第一個建案時，面對資金壓力，身邊能拿去貸款的全都押下去了，家人也極力反對，而抱著這樣背水一戰的精神，是因為他心中始終有一個使命，就是希望能翻轉家族，在他這一代能出現企業家。在遇到困難時，總想著解決問題的辦法、撐下去，林珅賢說，過程中很感謝有貴人相助，最後成功賣出所有物件，也更激勵他能夠繼續堅持領頭羊的目標。

未來，他還想繼續翻轉產業普遍性問題，例如建築上的突破，以及台灣嚴重缺工等現況。談到建築結構係數問題，他說，台灣西半部地質較軟，在當地幾乎沒有建設公司做地質改良水泥基樁，而他卻選擇在大樓的底部打了七十支、每支高20公尺的水泥樁，讓建築更耐震、不輕易傾斜。此外，嶺頭仰在室內裝修方面，結合了物聯網打造5G智慧宅，也採用德國百年工藝防潮石膏磚，加強隔音係數、防火與防潮等功效；在排水管路上，他也領先業界考量到同層排水的課題，將排水系統埋在建築結構裡，有效地避免漏水與噪音等問題。

誠信做人 努力做事 幫助他人

西臨台灣海峽，舉目遙望台中，在這個人們舊稱新港、全台灣人口密度第三高的鄉，看見「嶺頭仰」這三個字，正是林珅賢對人生的執著，也彷彿呼應著他的座右銘，把辛勞留給自己、把溫暖帶給他人，用對自我的堅持與努力，默默在他最愛的這片土地，點上了希望之光。