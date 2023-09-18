雙喜臨門！ 中大教授葉永烜與傑出校友李文雄 榮獲「總統科學獎」

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中央大學今天表示，天文研究所暨太空科學與工程學系教授葉永烜、傑出校友李文雄分別是今年總統科學獎「數理科學組」、「生命科學組」得主。今年總統科學獎共選出3位得獎人，預定於10月24日舉行頒獎典禮，將由總統親自頒獎。

葉永烜是國際行星科學研究領導者，對於彗星物理學、行星動力學和衛星-磁層相互作用等領域，有開創性的貢獻。他推動亞洲大洋洲地球科學發展，成立亞洲大洋洲地球科學學會 (AOGS) 並擔任第一屆會長，促成國際合作，同時開啟台灣行星科學研究先河及時域天文學發展，對小行星觀測新發現有重大貢獻。

葉永烜籌建中央大學鹿林天文台，推動時域天文學，成為產出重大科學價值國際合作及太陽系研究亮點的重要平台。他對人才培育更是不遺餘力，推動中央大學與台達電子文教基金會共同設立「年輕天文學者講座」，延攬國外優秀年輕學者推動台灣天文教育推廣。

李文雄是中央大學第二屆傑出校友，在分子演化的學術研究有卓越的貢獻並享有國際名望。尤其在RNA病毒演化的研究上有重要的貢獻，他的研究有助於了解病毒如何演化成為更有傳播性的病媒，解釋人類大流行病為何大多由RNA病毒所引起。

另外李文雄的團隊也發現，靈長類祖先的ACE2與新冠病毒的S-protein結合力很弱，但ACE2在人類與舊世界猴子的共同祖先發生了一個突變，大幅增加ACE2與S-protein的結合力，致使人類容易被新冠病毒感染。

李文雄指導過超過120名的博士後和博士生，其中有多位在學術界上扮演要角。他所領導中央研究院生物多樣性研究，建立學程招募國際研究生，厚實國內研究動能，拓展台灣在相關領域的國際知名度。除培育優秀人才之外，並網羅國際人才，引進微生物多樣性、生物資訊與基因體等領域研究。