屏東大武營再現風華 歷史建築園區首波招商起跑

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屏東大武營歷史建築園區第一期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於今年底完工，屏東縣政府啟動首波招商，即日起至11月17日上網公告，9月26日上午10點於屏東總圖5樓演講廳辦理招商說明會，希望共同帶動園區活化再造，成為屏東市新興藝文休閒特區。

屏東縣政府表示，毗鄰近屏東榮總的大武營歷史建築園區，占地約7公頃，保留13棟歷史建築，於2022年起分期、分區進行建物修復及外部空間整理。

大武營園區內歷史建築修繕完成後除部分提供展示及公共服務外，包括傘具修護工廠、烘傘房、特戰營兵舍、醫務室、隊史館、戰備大樓、二級廠辦公室、救災整備庫房及營部辦公室等在內的9棟建物，約3000坪空間，將配合修復工程進度陸續啟動招商徵選。

每月單坪租金為159元至242元不等，另加年收入1％的變動權利金，隨各建築空間規模，年租金區間為20.9萬至341.2萬元。

屏縣府文化處長吳明榮指出，第一期釋出傘具修護工廠、烘傘房兩棟建物，公開徵求營運廠商，凡具有中華民國國籍且有行為能力之自然人、以及依我國公司法成立的公司或其他依法申請設立行號店家，社團法人、財團法人等皆可提出申請。

吳明榮說，大武營區見証台灣軍事發展歷程，蘊含獨特的文化歷史，與鄰近屏榮總相互呼應，並結合公園景觀，公共服務設施完善，深具發展潛力。未來園區規畫有特色餐飲空間、軍事主題展示及體驗、市民共讀書房、銀髮日照結合、健身中心及室內攀岩場，希望繼勝利星村及屏菸1936文化基地後，再造活化新典範。