跨界聯名吸睛！ 貳樓搞怪開賣初秋服裝 77乳加找lulu翻玩巧克力

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時序入秋，不只民眾開始挑選秋裝，就連味蕾也變得更愛濃郁款的美食。美式早午餐品牌貳樓與服飾品牌QUEEN SHOP玩跨界聯名，即日起推出限定2道罪惡餐點，並於22日全台QUEEN SHOP門市及官網販售專屬美式休閒服飾。療癒零食77乳加也趕在換季之際換上新裝，並找來女星lulu一同翻玩巧克力，用濃厚滋味刺激消費者感官。

貳樓聯名系列推出專為小資女打造的菜色，包括牛肉嫩滑、花生醬濃郁點綴的「罪餓花生舒肥牛捲餅」，以及餅皮中包裹著酥脆炸雞、酸甜風味融合蒜香尾韻的「酥脆醋溜雞球捲餅」；服裝品項包括「強的經典巧克力蛋糕印圖T恤」，將貳樓最熱賣的招牌甜點化身主角，厚磅棉質衣料舒適，寬鬆版型不挑任何身形，穿上之後俏皮活潑； 另一款「接骨木覆盆莓冰沙印圖寬版T恤」，為貳樓必點人氣飲品，漸層印圖精緻可愛，親膚微絨觸感棉質面料，不論是單穿或外搭襯衫，都能輕易展現休閒隨性穿搭。除四季穿搭單品外，這次聯名也推多樣周邊，包含馬克杯、冷水杯、保冷袋、陶瓷杯墊等。

經典國民巧克力品牌77乳加與代言人Lulu黃路梓茵合作推出運用秋日食材打造的全新口味乳加，三款不同風味的乳加即起上市，不僅口味創新，包裝也結合Lulu的穿搭時尚來設計獨特花樣，為77乳加帶來全新風貌。除了Lulu的聯名限定款，還有70％極濃黑巧乳加，使用70％迦納黑巧克力，微甜微苦的濃郁巧克力味，讓不喜歡太甜的消費者有了新選擇。

此次聯名新口味，選用Lulu特別喜歡的食材－地瓜作為主角，延伸出「秋季美味」的概念，帶來「香栗可可乳加」、「焦糖地瓜乳加」、「南瓜歐蕾乳加」三款聯名新品。將秋天特選食材融合77乳加經典的香濃牛軋內餡，有栗子的甘香、地瓜的清香點綴上焦糖香氣、南瓜歐蕾的溫和甜潤，包裝巧思以Lulu的獨特穿搭風格為設計靈感，將異材質拼接、碎花、特色配飾都呈現在包裝上。