台股受美股拖累失守季線 資金轉進可循這方向

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投組表現：

前鼎（4908）表現最佳，受惠英特爾新連接標準Thunderbolt 5，股價大漲創收盤新高。

世芯-KY（3661）表現最差，8月營收年增111.42％，股價進入高檔震盪。

盤勢預測：

美股上周五三巫日，加上美國汽車工人罷工、9月密大消費者信心指數跌至67.7，為連續第2個月下跌，恐慌指數VIX飆升，美股四大指數全數收黑。本周聯準會利率決議，市場普遍認為這次不會調整利率政策，重點關注鮑爾會後記者會談話，獲取後續政策線索。

大盤上周站上季線，18日受美股拖累、傳言台積電通知供應商，延後先進製程設備交貨，指數從季線上壓回，盤面結構在類股輪動下，成交量持續升溫，將有利於台股重返多頭格局，挑戰萬七點大關。選股方面，可聚焦8月營收佳、利多題材發酵且技術面強勢個股，一旦盤勢回穩，獲利空間較大。

投組表現：

立德（3058）表現最佳，18日股價站上季線、上漲2.71％，後續仍有上漲空間。

志信（2611）表現最差，成交量縮小，惟18日股價收盤收穩季線，反彈可期。

盤勢預測：

加權指數18日開低走低，終場下跌222.68點，跌幅1.32％，收在16698.24最低點，成交量為2800億元左右。

類股方面，台股18日電子通路表現最佳，漲幅超過1％；半導體、電腦周邊設備表現最差，跌幅均超過2％。權值股台積電下跌18元，跌幅3.23％，收在540元；聯發科上漲19元，漲幅2.49％，收在782元。

展望後市，台股18日在美股衝擊下失守季線，華星光跌停；雙鴻、營邦、奇鋐、緯穎等，人工智慧（AI）類股跌幅都超過7％。建議投資人可將資金轉進外資近日連續買超、本益比較低的防禦性個股，例如：日電貿、劍麟、中航、台星科、協易機等。

投組表現：

愛普＊（6531）表現最佳，下半年營運可望優於上半年，外資續評加碼。

瑞鼎（3592）表現最差，受到前波壓力影響，需等待時間化解，才有機會上攻。

盤勢預測：

適逢美股四巫日，美國四大指數15日全數收黑，影響台股剛站上季線後，18日又再次跌破5日均線，權王台積電（2330）下跌18元，拖累大盤下跌近150點，加權指數盤中重挫逾190點，終場收16,698.24點。

選股方面，受到投信持續買超激勵，IC設計股，如：聯發科、祥碩、愛普＊都是近期強勢股，而當人工智慧（AI）族群拉回後，資金的流向也將更加明朗。

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，客戶庫存調整告一段落加上新廠明年量產，營收獲利有望回溫，吸引投信買盤介入，股價沿5日線上攻。

德勝（8048）表現最差，拉回量縮守住5日線，等大盤回穩就會補量轉強。

盤勢預測：

上周五富台指調整盤後生效，因此尾盤在台積電（2330）、聯電（2330）強拉尾盤帶動指數一口氣跳升逾80點，不過被動型基金這種「被迫性買進」通常在次一個交易日就會反向賣出。加上美國四巫日四大指數收黑，以及高盛下修台積電明、後兩年資本支出，使得今日晶圓雙雄皆回吐上週五漲勢，領跌造成台股開低走低收最低，終場大跌222點。

從技術面上看台股，需提醒投資人，即使上周五大盤站上季線，若越過還在下彎的均線，只能先以「假突破」視之，容易出現回落均線或橫向整理，因此今日回檔也是情理之外。

目前台股強支撐落在半年線和前低16,264點，雖長多格局未遭破壞，不過外資不給力，僅內資獨自撐盤之下，指數向上空間不大，而且個股走勢差異性也會呈現兩極化，從選股上建議以基本面為依歸，同時切記急漲勿追，以逢低進場分批承接為宜。