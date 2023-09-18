勤業眾信：墨西哥製造應考慮產品原產地審查最新實務

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因應全球供應鏈重組、美墨加協定（USMCA）啟動、中美貿易戰等背景影響下，很多台商為了就近服務客戶都已陸續跨大墨西哥現有投資或開始到墨西哥設廠投資，預期台墨貿易伙伴關係將更加緊密。

Deloitte拉美亞洲市場領導合夥人Jorge Mesta說明，墨西哥擁有廣泛的自由貿易協定網路，加強了於墨西哥採購生產所必要之原物料和零件可以不受關稅影響，同時也允許墨西哥可以比其他國家生產更具備價格競爭優勢效益的出口製成品。

Deloitte墨西哥外貿關務及間接稅合夥人 Jimena Fonseca表示，雖然墨西哥擁有廣泛的自由貿易協定，但台商應更加注意目前墨西哥海關當局針對出口貨物的出口商進行更嚴格的產品原產地審查，同時要求提示文件及資料詳細程度與先前截然不同。

目前墨西哥海關當局為了落實「美墨加協定」，會透過向出口商寄發調查表或於現場進行原產地審查，要求出口商提供包括與貨物生產過程有關的會計記錄或資料、生產該貨物相關原物料採購（應包括每個零附件的訂購單副本、商業發票）及付款證明。若廠商無法提示足夠文件，海關確定進口貨物不符原產地規則，將進行公告並對進口貨物且享有優惠關稅之進口廠商進行審查，甚至要求其補繳先前減免的關稅及罰款。

此外，Deloitte拉美亞洲市場領導合夥人Jorge Mesta指出，近期墨西哥在限制透過強迫勞動生產的貨物進口及遵守USMCA規定方面也邁出重要一步。

根據USMCA，墨西哥經濟部已在官方公報上發布通知，規定墨西哥禁止進口全部或部分透過強迫勞動生產的任何貨物。在符合特定條件下，勞動部將啟動機制以調查貨物在生產中是否有使用強迫勞動之情事，若有強迫勞動生產的貨物將被嚴格禁止進口到墨西哥且勞動部會在網站上公告所有禁止進口的貨物清單。因此，進口商應仔細審查其供應鏈並確實執行盡職調查措施，以辨識和解決任何潛在進口強迫勞動生產貨物之風險及監控禁止進口的貨物清單。

依照墨西哥稅局發布2023年稅務稽查徵收總體規畫，當地主管機關近期亦開始嚴格審查企業是否合理適用退稅和零稅率、臨時進口、少報外匯交易和非法使用租稅協定之情形。

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師許嘉銘提醒台商在東進墨西哥時，雖然可以適用墨西哥廣泛的自由貿易協定，但在適用過程中更應該審慎注意目前墨西哥主管機關審查產品原產地證明的實務做法，必要時也應該針對供應商進行盡職調查以減少潛在不合規的風險與罰緩。