美時攜手Adalvo 帶狀皰疹後神經痛日服藥成插旗韓國

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美時（1795）攜手歐洲B2B國際製藥Adalvo公司18日宣布，共同合作的帶狀皰疹後神經痛藥物Gabapentin ER 300 mg 及600 mg等兩劑型，在韓國上市。該藥在韓國的市場規模約3,600萬美元。

美時表示，此款505b（2）藥品是以 Neurontin 膠囊 300 毫克和 Neurontin 膜衣片600 毫克為基礎所開發的緩釋型配方，用於提供帶狀皰疹後神經痛（PHN）患者長效緩解的藥品。PHN是一種嚴重的病症，會顯著影響患者的生活品質，透過Gabapentin ER每日一次的給藥，可帶給病患顯著的便利性。

Gabapentin ER於2023年3月取得韓國食品藥物管理局（MFDS）審查核可，透過美時與Adalvo的緊密合作，以非凡的效率於韓國正式上市。

根據2022年 IQVIA的統計數據，Gabapentin類產品在全球市場價值高達12.4億美元，在韓國的總銷售額估計約達3,600萬美元。

Adalvo 執行長Anil Okay 表示，此藥品的上市，彰顯Adalvo與美時優異的合作效能，共同為全球患者提供寶貴且容易獲得的藥物，奠定了堅實的基礎。

美時總經理Dr. Petar Vazharov表示，此款產品的推出不僅顯著強化了美時在韓國神經學領域的產品組合，更展現了美時能布局更多創新與高進入門檻產品組合的能力。這也代表著美時轉型的重要里程碑，從亞洲一家專注於學名藥的公司，成為一家擁有多元產品組合，包括學名藥、品牌藥、新成分新藥、505b（2）等其他困難藥品的全球製藥平台。