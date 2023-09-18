泰宗獲容脂注射劑大中華區專屬授權 搶攻12億人民幣商機

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泰宗（4169）18日與容華新穎公司簽署合作協議，將取得其全資持股頂尖生技所開發的Ronkyla容脂注射劑大中華區專屬授權合約，將共同進軍中國市場，搶攻逾12億人民幣的減脂塑形商機。

根據合約，泰宗取得容華子公司頂尖生技旗下Ronkyla容脂注射劑包括中國、香港、澳門在內的大中華區獨家合作開發與銷售權利，未來將負責進行中國市場的臨床試驗、藥品註冊程序，以及上市後的獨家商業推廣。容華則負責產品相關資料的提供與生產製造，並享有簽約金、里程碑權利金與銷售分潤。

這是繼泰宗於去年取得Ronkyla容脂注射劑的台灣區總代理後，雙方再次攜手合作。泰宗董事長徐煥清表示，此舉不但有助多元化產品線，更能為雙方拓展海外市場增添營運成長新動能，開創雙贏。

容華、頂尖生技董事長高敏雄表示，Ronkyla是台灣第一個本土自主研發與製造的減脂產品，並獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准上市，目前是國內唯二合法用於消除雙下巴的溶脂產品。

根據市場研究機構Frost ＆ Sullivan資料指出，中國肥胖人口從2016年的1.8億人增加至2021年為2.3億人，預估至2025年達到2.7億人。隨著肥胖引發經濟負擔與個人健康問題受到普遍關注，近年醫美市場掀起一股減脂塑形風潮，其中，非侵入式項目，如冷凍溶脂、溶脂針、減肥藥物等，因不需動刀且恢復期短，大受市場歡迎。

徐煥清表示，溶脂針是將能直接破壞脂肪細胞的物質，如去氧膽酸或磷脂酰膽鹼等，注入特定部位，把脂肪分解成微小脂肪酸，並透過淋巴系統代謝排體人體外，以減少脂肪堆積，達到瘦臉瘦身效果。

目前全球僅有一款Kybella溶脂針（台灣銷售名稱為Belkyra）獲美國FDA核准上市，而Ronkyla也取得台灣TFDA的核准上市，但在中國迄今尚未有獲得國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市的溶脂針產品。

中國的溶脂針產品市場正處於起步階段，近年市場規模約維持在1.3億人民幣，由於Kybella的中國市場專利將於2025年到期，吸引多家中國業者積極布局，Frost ＆ Sullivan認為，未來1-2年陸續會有產品獲准上市，擴大整體市場規模，而在減脂需求方興未艾下，預測2026年中國溶脂針市場規模將達12.19億人民幣，年複合成長率高達108％。