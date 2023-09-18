陳秀芳｜季線得而復失 留意復甦題材

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上周五美股四巫日，波動劇烈，造成美股四大指數皆黑，其中費半下跌3.01%，今日台股開盤即承壓，AI概念股及台積電帶頭下殺，台積電（2330）跌幅3.23%，影響台股負點數逾150點，終場大盤下跌222.68點，收在16,698.24點，成交量能逾2,800億，仍未達月均量。

今日台幣匯率來到31.973附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持七成以上，來到73.17%，電腦及周邊設備、電子零組件成交比重為17.95%、14.09%，今天較抗跌的族群為電子通路、綠能環保族群，漲幅1.43%、0.99%；表現相對弱勢族群為半導體、電腦及周邊設備族群，跌幅為2.4%、3.39%。

從技術面觀察，今日跌破季線及五日線，短線仍為大區間震盪看法不變；OTC走勢與加權一致，跌幅0.46%，仍力守全均線之上，今日較抗跌的族群為紡織纖維、航運族群，漲幅為0.62%、0.42%，表現相對弱勢的為電腦及週邊設備、其他電子族群，跌幅為1.29%、1.31%。

今天台股多為個股表現居多，華通（2313）挾著通吃華為、蘋果大單，以及投信認養利多下，今日股價創下新高，也帶動燿華（2367）走勢，漲幅6.65%。

整體而言，雖今日大跌二百點，但絕大部份都由台積電貢獻，而在九月不升息大致抵定的情況下，FOMC會議後的記者會仍是市場關注焦點，時序將進入到第四季，短線操作上仍以投信、集團作帳為主，中線布局可留意復甦題材股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。