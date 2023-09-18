《電通股》燦坤9月迎兩大商機 開學NB這機種最夯

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【時報記者葉時安台北報導】九月不僅迎來Apple新品發表刺激手機市場買氣直飆，各大3C大廠秋季新作紛紛精彩釋出，月底還有一年一度的中秋佳節帶動暖聚商機。燦坤(2430)表示，9月適逢3C業界大季，眾多吸睛新品聯袂登場加上通路力推促銷資源挹注加持，有望為這個季度業績成長帶來顯著的銷售動能。而9月開學筆電促銷檔好評持續中，開學返校季筆電熱賣，高效電競型筆電為學生族群最愛買機種。

9月開學筆電促銷檔好評持續中，全館筆電47折起。開學返校季筆電熱賣，燦坤表示，系統主機系列商品在銷售成績較前個月成長超過3成，其中最為熱銷機種包含搭載M2晶片的MAC筆電、MSI RTX4060高階電競筆電、Acer Nitro RTX3050輕電競筆電、以及Asus 12代i5文書型Vivobook筆電，從近一個月消費數據也反映出現代學生傾向選擇高性能電競型機種，可同時滿足高效學習和電競娛樂的雙重要望。

中秋暖聚助攻在燦坤，居家無碳燒烤既環保又清爽，換新電器迎一團和氣，燦坤全館電烤商品促銷67折起，此外中秋團圓實用3C生活家電如行動KTV機、K歌音響組、隨行投影機、可攜式儲能電源等多款多人娛樂必備單品，燦坤同樣推出優惠，指定電視出清65折起，九月更搭上運動賽事大螢幕商機，線上購物網歡慶9月23日杭州亞運會特別推出賽事活動專頁。

迎接秋天之際，夏秋換季來臨，燦坤針對大家電系列推出換季特賣，全館冰箱、洗衣機限時7折起，指定機型享獨家5年免費延長保固，消費滿額再送獨家精美好禮，而購買一級能效冰箱、空調搭配節能補助、退稅及環保綠點回饋還可再省最高7000元；多款熱門清淨/除塵/美容小家電也祭回饋。而燦坤清涼家電出清特會同步開跑。