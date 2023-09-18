囤房稅2.0預告倒數八小時 最快本周進行政院

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攸關囤房稅2.0的房屋稅修正條例預告期間至18日，財政部官員表示，目前外界主要針對自住須設籍、建商餘屋差別稅率、出租誠實申報租金享較低稅率等三大面向有意見，財政部將通盤評估，最快本周會把修正草案呈送行政院，之後再以院版送立法院審議。

房屋稅條例修正重點，包含全國單一自住房屋現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2％降至1％的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為現行的自住稅率1.2％。但房屋要適用自住稅率，未來「應辦竣戶籍登記」。

至於「非自住」房屋方面，除囤房稅採全國歸戶，法定稅率從原1.5％至3.6％，整體調升為2％至4.8％，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋。其中，出租且申報租賃所得達當地租金標準者，將適用相對較低的稅率1.5％至2.4％，鼓勵釋出空置房屋，增加租賃市場供給。

但在草案預告期間，有民眾認為，房東租金收入已可減扣所得（扣除43％必要費用），不應再享有較低房屋稅率。

財政部指出，草案預告完成後，將儘速呈報行政院，至於送院版本是否與草案一致，財政部尚在通盤審慎評估外界於預告期間所提意見。

依財政部規畫，希望立法院本會期可完成修法，後年5月申報房屋稅時適用。