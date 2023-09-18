育達科大新鮮人進駐宿舍 新生受到熱情歡迎

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育達科技大學112學年新生於112年9月9、10日二天分批進住宿舍，為了提供外地學子求學期間的良好居住環境，總務處於暑假期間進行清潔、消毒及修繕工作，學生事務處也擬定了各項工作計畫，積極協助新生辦理進住手續、學長姐們也熱情地參與新生進住活動協助搬運行李、介紹宿舍環境，讓新生們能夠安心地開始大學生活。

當天新生家長車輛魚貫到達宿舍，由教官與宿舍同仁協助引導車輛，並由各系學長、姐協助將行李卸下並運送至寢室，各宿舍幹部更是細心的配發鑰匙並解說宿舍各項設施。多位新生家長表示，家中其他子女也就讀其它大學，但沒有像育達做得這麼細心與貼心，讓他們很放心子女在育達科大求學。尤其宿舍新穎設施及交誼廳環境，更讓家長豎起大拇指，稱讚連連，直呼超棒的生活居住環境。

胡英麟學務長表示，學校特別安排家樂福量販店駐點銷售日常生活用品及寢具等，提供住宿生更便利的購物選擇，節省家長及同學購物奔波之苦；此外，為讓住宿生更了解宿舍環境，學校也今年也特別製作了學生宿舍360環景導覽圖，供住宿生參考；導覽圖包含芝蘭館一樓交誼廳、宿舍寢室及地下室多元化交誼廳空間等主要區域，住宿生可透過導覽圖，360度環景欣賞宿舍環境，並瞭解各項設施的使用介紹。學生宿舍360環景導覽圖可於學校官網首頁學務處之下學生宿舍設備與設施中介紹查詢。

育達科大吳菊校長表示，學校新生進駐宿舍學生，各項措施以新生需求為考量，展現學校的貼心關懷與重視；在育達最美好的是人情味，學生事務處為了讓新生開心的住在宿舍，事前進行了許久的準備，確保新生進住宿舍順暢、愉快，二天的進住活動下來，新生們也表示，非常感謝宿舍及學長姐們的熱心協助，讓他們能夠順利入住，並快速融入校園生活。從每一位新生及家長臉上滿意的笑容，可以知道這是一次非常成功的活動，贏得了家長與新生的信任與滿意，這一切，正是育達最寶貴的核心價值。