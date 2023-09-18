登革熱本土個案破8000例 「防疫無人車」清死角

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登革熱疫情延燒，截至上周，全台本土個案已突破8000例，其中11人死亡，又以南部疫情最嚴重。疾管署今起成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長，預計至少進駐1個月，盼在中秋節後讓台南登革熱疫情反轉下降。國衛院數年前投入無人履帶車的研發，有助在防疫人員不易到達的下水道、圍牆角落等進行登革熱防治。面對近期的疫情，專家呼籲政府增加預算，讓無人車能全數出動，成為登革熱防疫國家隊。

根據傳染病統計資料查詢系統，國內截至上周，共累計8024例登革熱本土個案，其中高達7191例來自台南。疾管署今起成立「前進應變工作隊」，每日投入社區防疫工作、即時提供地方政府疫情分析、策略建議及行政協調，力拚在未來2、3周內，讓台南市疫情明顯反轉。

登革熱是一種「社區病」、「環境病」，病媒蚊對於叮咬對象無選擇性。城市當中，各種地下管道的監測、病媒蚊防治工作，常需耗費大量的人力和時間，加上許多環境人力不易到達，就成了蚊媒傳染病的防治死角。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉韋良團隊2018年間與高雄市衛生局、經緯航太公司合作，利用無人地面車輛系統調查高雄市下水道斑蚊生態，再以殺蟲劑噴灑，或用高溫水槍沖洗有斑蚊蹤跡的溝渠。無人車系統包含1組可實時觀測的有線監控設備、1台可裝載高溫水槍或藥劑噴槍的機械車，經由遙控進入地面下溝渠間等隱蔽或危險區域，追蹤病媒蚊的行跡，補足無人航空器無法拍攝到的部分。

研究團隊在2018年5月至8月期間，將無人車系統部署在高雄市5個行政區，布置蚊子誘殺桶以監測病媒蚊密度，在監測的下水道中約有21％有斑蚊蹤跡，在有病媒蚊蹤跡的溝渠噴灑殺蟲劑、以高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由0.62降至0.19。該研究成果已在6月發表於國際期刊《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》。

經緯航太科技股份有限公司董事長羅正方表示，無人車系統適用於人所不易到達的地方，包括圍牆角落、下水道等，以上帝視角找出積水處，再加以防治。未來團隊將進行改良，讓系統能與噴水管、藥劑、熱水相連，在探測的同時就即時噴灑。

因應南部登革熱疫情，羅正方表示，高雄、台南已展開無人機噴灑行動，而台南市政府已向中央提出計畫，希望能穩定地得到中央預算的支持。他呼籲中央、地方政府都能爭取更多預算，大量投入防疫，除無人機外，讓無人車系統也能全部動員，成為登革熱防疫國家隊。