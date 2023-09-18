新竹縣2023年永續發展自我檢視報告發布 定礎永續、幸福竹縣

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新竹縣參考聯合國「2030議程（Agenda 2030）」所提出之17項永續發展目標，加上本土化、在地化考量，完成編撰新竹縣2023年版「地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Reviews，VLR）」，整體脈絡遵循楊文科縣長之「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」四大施政主軸，並落實SDGs「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind）的精神。報告共收錄了新竹縣154項永續政策，74項利害關係人議合與共融作為，以及69項短中長期永續發展目標。

聯合國於2015年通過2030永續發展議程，所提出之17項永續發展核心目標(Sustainable Development Goals，SDGs)以及169項細項目標(Targets)。自2021年完成第一版VLR後，新竹縣亦於今年度8月完成了2023年中英文版VLR(電子檔案下載連結如下：( https://www.hcepbcc.com/modules/news/index.php?storytopic=11 )。內容除檢視新竹縣永續發展歷程以及轄內的自然、人口、產業等條件，同時亦揭露楊文科縣長之「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」四大施政成果並契合17項聯合國永續發展目標。

面對氣候變遷調適與淨零轉型等重大議題，新竹縣未來永續發展推動政策仍然會面臨諸多課題。但楊文科縣長將堅持推動永續發展，進行各項政策研擬、規劃與執行，以因應國內外情勢變化，以求施政方針與永續發展緊密扣合，同時善盡地球公民的義務，展現推動永續發展的決心，同心協力共創新竹縣永續榮景。