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新竹縣2023年永續發展自我檢視報告發布 定礎永續、幸福竹縣

整體脈絡遵循楊文科縣長「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」四大施政主軸，並落實SDGs「不遺漏任何人」的精神

  • 工商時報 許俊揚
新竹縣環保局參加「2023亞太永續行動博覽會」，以「永續發展目標」為主軸，向國際呈現新竹縣於氣候變遷調適與環境永續議題之施政績效與成果。圖／新竹縣政府環境保護局提供
新竹縣環保局參加「2023亞太永續行動博覽會」，以「永續發展目標」為主軸，向國際呈現新竹縣於氣候變遷調適與環境永續議題之施政績效與成果。圖／新竹縣政府環境保護局提供

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新竹縣參考聯合國「2030議程（Agenda 2030）」所提出之17項永續發展目標，加上本土化、在地化考量，完成編撰新竹縣2023年版「地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Reviews，VLR）」，整體脈絡遵循楊文科縣長之「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」四大施政主軸，並落實SDGs「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind）的精神。報告共收錄了新竹縣154項永續政策，74項利害關係人議合與共融作為，以及69項短中長期永續發展目標。

圖／新竹縣政府環境保護局提供
圖／新竹縣政府環境保護局提供

聯合國於2015年通過2030永續發展議程，所提出之17項永續發展核心目標(Sustainable Development Goals，SDGs)以及169項細項目標(Targets)。自2021年完成第一版VLR後，新竹縣亦於今年度8月完成了2023年中英文版VLR(電子檔案下載連結如下：( https://www.hcepbcc.com/modules/news/index.php?storytopic=11 )。內容除檢視新竹縣永續發展歷程以及轄內的自然、人口、產業等條件，同時亦揭露楊文科縣長之「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」四大施政成果並契合17項聯合國永續發展目標。

圖／新竹縣政府環境保護局提供
圖／新竹縣政府環境保護局提供

面對氣候變遷調適與淨零轉型等重大議題，新竹縣未來永續發展推動政策仍然會面臨諸多課題。但楊文科縣長將堅持推動永續發展，進行各項政策研擬、規劃與執行，以因應國內外情勢變化，以求施政方針與永續發展緊密扣合，同時善盡地球公民的義務，展現推動永續發展的決心，同心協力共創新竹縣永續榮景。

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