《金融股》富邦證前8月獲利創同期次高 協辦承銷鑽石生技明掛牌

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【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)旗下富邦證券協辦承銷，國內首家上市的永續型創投鑽石生技(6901)，將於明(19)日以每股40元正式掛牌上市。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，鑽石生技為國內專注於生技醫療領域的永續型創投公司，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家。同時，鑽石生技亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的及全球頂尖生技平台。

鑽石生技新股抽籤已於9月13日完成，中籤率4.25%，若以9月15日興櫃收盤價66.80元計算，中籤的投資人可望賺進26,800元。

富邦金累計今年前8月合併稅前淨利715.26億元，前8月稅後淨利623.80億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.75元；旗下富邦證券累計前8月稅後淨利創歷年同期次高紀錄。富邦證8月稅後淨利5.14億元，累計1-8月稅後淨利51.46億元，年成長45%，1-8月台股日均值3,576億元，較去年同期成長9%，使富邦證券經紀與財管收入均較去年同期成長。另，截至8月台股加權指數較去年底漲近2500點，致金融資產部位獲利，較去年同期顯著增加。