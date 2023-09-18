《通網股》台灣大結盟KKBOX共「聽」新商機 總座林之晨:合作強過競爭

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【時報記者王逸芯台北報導】KKBOX確定在台灣資本市場IPO，KKBOX所屬母集團科科科技獲得包括中華電(2412)、趨勢科技與台灣大(3045)Pre-IPO輪4000萬美元資金挹注，由於台灣大原本自家就有音樂串流平台MyMusic，總經理林之晨今(18)日受訪談到此事，他認為，音樂串流在全球已經蛻變成熟成產業，比起競爭、消耗資源，不如攜手合作，讓產業達到更大規模，今年年底前會積極幫MyMusic用戶升級轉換升級成KKBOX。

KKBOX確定在台灣掛牌上市(IPO)，所屬母集團科科科技KKCompany Technologies宣布獲得包括中華電、趨勢科技與台灣大Pre-IPO輪4000萬美元資金挹注，由於台灣大、中華電同為台灣電信三雄，故是否會有另闢戰場較勁的意味，林之晨表示，目前中華電用戶逾千萬之多，台灣大則有700萬多戶，雙方客戶重疊性極低，所以台灣大、中華電在此串流領域並不會有所衝擊。

林之晨表示，音樂串流在全球已經蛻變成熟成產業，很多人都有在使用，所以與其競爭、消耗彼此資源，不如合作，讓產業達到更大規模。KKBOX是一個瞄準全球的音樂串流平台，要力拚形成一個更大的串流平台，需要最豐富的內容，所以比起競爭，不如結合資源更有利於可以結合資源可以分庭抗禮。台灣大10月底之後就會和用戶開始改成推廣KKBOX，年底前會積極幫用戶升級。至於員工部分，林之晨表示，MyMusic員工都會收到KKBOX的全員留任至計畫。

目前台灣大MyMusic用戶約500~600萬戶，其中付費用戶數約10萬。另外，目前因為在電商平台momo 每月滿額5000元可以免費聽MyMusic一個月，目前這方面細節還談，但應該有機會會延續下去。