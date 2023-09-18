國產建材規劃碳管理進程 要在2050年達淨零碳排

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展現邁向淨零排放的決心，國產建材18日指出，集團已積極布局碳競爭力與綠色設計，全集團已獲得英國BSI的碳盤查國際認證，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並積極推動企業ESG，規劃碳管理進程，要在2050年達成碳中和與低碳永續願景。

根據國產建材的碳管理目標，是希望2030年全區各廠及辦公室排放量較2022年下降30％，2050年達到碳中和的目標。

盤點2022年在ESG的表現，國產建材董事長徐蘭英說指出，研發低碳排的綠混凝土，每單位混凝土能降低46.62％碳排量；高雄仁武廠不僅取得產品碳足跡認證，更獲得內政部建築研究所頒發的綠建材標章證書；採用回收製程的ALC輕質磚，也取得綠建材標章。近期與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」，更獲得營建研究院CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證，預估每立方米混凝土可減碳達17公斤，有效減少對環境的負面衝擊效應。

為了超前部署2050年淨零碳排目標，國產建材執行長吳志仁表示，集團的碳管理進程，將以「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」四步驟來達成。首先全集團已獲得英國BSI的碳盤查國際認證，包括國產建材集團全台28廠以及台北與台南公司，總排碳量換算年度的總出貨量，平均生產製成每一立方米混凝土僅排碳大約3.36公斤。接下來，將陸續進行混凝土產品的碳足跡計算，預計2023年底前完成ISO14067查證及環保署碳足跡標籤申請。

國產建材指出，已擬定七大策略，從製程優化／能效提升、運具電動化／低碳物流、再生能源／綠色採購、綠色設計、負碳技術（碳封存）、自然解方（碳匯），以及碳抵換，短中長期逐步達到2050淨零碳排目標。