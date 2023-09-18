國票金舉辦「聽見台灣」音樂會 集團同仁共度盛宴

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國票金控9月15日於集團新大樓舉辦「聽見台灣」音樂會，邀請台灣本土古典樂團灣聲樂團進行演出，演奏多首台灣經典民謠和流行音樂，在秋節團圓之際，共邀集團同仁度過一場音樂盛宴。

本次音樂會由國票金董事長魏啓林致詞揭開序幕，他指出，國票金控積極投入社會公益，響應政府政策支持國內文創發展，首次於國票金控大樓會議中心舉辦集團音樂會，邀請台灣唯一以本土音樂文化為價值的專業樂團「灣聲樂團One Song Orchestra」演出，以古典音樂的國際語言堅持演奏台灣作曲家原創及具有台灣意象的作品。

音樂會由傳藝金曲獎得主李哲藝總監親自帶領十餘名年輕音樂家，深刻演繹在地文化，舊曲新意，穿越時光，感受這片土地的情感和韻律。音樂會由《草螟弄雞公》、《天公落水》等多首耳熟能詳的台灣音樂揭開序幕，接著演奏著名電影配樂《桂花巷》、《高山青》及改編版世界音樂《丹尼男孩》、《查爾達斯舞曲》等，藉由東西方音樂文化的交織帶給觀眾富有層次的聽覺響宴，最後安排《夜來香》、《鹿港小鎮》等動人心弦的彈台灣流行音樂作為壓軸曲目，留下繞樑餘韻。

國票金新任總經理陳冠舟表示，近期美國經濟數據強勁，顯示美國利率政策雖為升息尾聲，但短期利率也將在高檔維持較長的期間，不利於票券公司的養券利差在短期間改善。但另一方面由於美國經濟榮景維持，就業市場仍強勁，經濟可望軟著陸，股票市場強心針，國票金控旗下子公司，在股權及授信利差收益均較去年顯注成長，全年累計獲利較去年有兩位數的成長。

國票金控8月自結稅後純益1億8,744萬元，累計稅後純益15億1178萬元，較與去年同期增加3億4,166萬元，增幅29.20％，EPS為0.44元，每股淨值11.41元，年化ROE為5.97％。

國票金控集團作為綠能融資領航者，在追求環境永續的同時，也致力於支持本土文創發展，除了舉辦音樂會支持台灣樂團之外，國票慈善基金會亦贊助南投山區部落「親親愛樂」弦樂團及實驗學校音樂學習費及生活費，秉持回饋社會、關懷弱勢團體之理念之餘，更希望能對台灣音樂文化的傳承與創新盡一份心力。未來，國票金控集團也將帶著對在地文化的敬意與感恩，盼能以企業社會共融的力量促進文化與社會的交流，共同締造永續發展的新局面。