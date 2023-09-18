認購377份庇護工場中秋禮 台電台北南區營業處贈新北小衛星

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台灣電力公司台北南區營業處連續2年響應新北市好日子愛心大平台，今年與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會共同攜手，向庇護工場採購377份中秋禮盒，送給新北市小衛星377戶家庭。

台北南區營業處長楊顯輝表示，台電向來秉持「人飢己飢，人溺己溺」理念，善盡企業社會責任，展現企業力共同為社會帶來更多溫暖，讓小衛星家庭在中秋佳節感受到社會的關懷。

社團法人新北市慷慨關懷協會理事長温淑芳表示，在新店烏來交界成立小衛星課陪據點，新店龜山里地屬偏遠，在資源匱乏下，許多爸爸媽媽長期在外工作或因殘疾失去工作之能力，無法妥善給予孩子和家庭穩定環境，協會每天學校下課後接手照顧40多位學生，陪伴完成作業、教導良好的生活習慣，目前據點能夠持續營運，這些年感謝新北市政府協助媒合資源，更感謝社會各界提供善心資源挹注。

社會局長李美珍表示，為讓小衛星家庭能生活安全，新北市已有170個小衛星據點，提供弱勢家庭課後照顧及多元兒少服務，感謝許多教會、宮廟和NGO團體共同用愛與關懷守護弱勢兒少，提供社區弱勢家庭孩子課後學習、生活照顧，市府也透過好日子愛心大平台和惜食分享網提供支援，這次台電所捐贈的377份中秋禮盒，將優先轉贈給新店、深坑、板橋及土城的小衛星，新北市會持續運用好日子愛心大平台引入各方資源，持續扶持小衛星，讓兒少都可以快樂成長。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市有26家庇護工場，協助超過500位身心障礙的朋友就業機會，除協助身心障礙朋友獨立作業的技能外，更注重衛生安全，各家庇護工場所推出的中秋禮盒都各具特色，用料也講求健康、乾淨，希望社會各界多加支持，可上yahoo、PChome、蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」選購，線上商城更特設中秋專區，亦可享有多樣好禮優惠，此次感謝台電這次採購喜憨兒及愛不囉嗦2家庇護工場，相信以台電和產業工會的能量，可以支持更多的庇護工場。