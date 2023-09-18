寮國高階官員受民間企業邀請10月中訪台

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座落於桃園青埔高鐵站旁的程豐開發建設有限公司（寮國萬國集團）今(18)日盛重宣布，將於10 月12 日至18 日邀請寮國政府高階官員代表團訪問台灣，此行將密集參訪企業並與我國官員進行非正式雙邊會晤。

萬國、程豐集團總裁陽王朝中受訪表示，此行的寮國代表團成員多為中央級官員，包括寮國勞動社會福利局副局長、寮川曠省工商業廳廳長、寮國川曠省農林廳廳長、寮國工商業部技術員、寮國川曠省科技廳廳長及省政委等多位，訪台議題涵蓋農業、林業、科技、網路科技，並包括教育、文化領域等，堪稱近年少見的台寮多層次交流，其中更以寮國勞工政策列為討論重點之一。

落實新南向政策與破解外交困境

陽王朝中表示，值台灣面對嚴峻外交局勢和未能順利參加如RCEP 和CPTPP 等重要區域經貿機制背景下，此次寮國的訪問與台灣政府推動的新南向政策有著直接與密切的關聯，程豐開發建設居中扮演如橋樑般的角色，主動協助政府突破外交瓶頸以促成更多區域合作和人文交流，例如，台灣長期在無法與寮國政府建立穩定的對話機制，或於互設辦事處等議題上遭遇重大阻礙，由於此次寮國代表團多位成員在其政府內部具有重大影響力，期藉由此次非正式訪問能強化台寮兩國建立互信基礎。

全方位的產業對接和經貿談判

程豐開發建設與寮國代表團計劃就建設、科技、能源、製造、農業和教育等多個產業進行全面而深入的討論。尤其在建設和科技領域，雙方將探討可能的合資項目和技術轉移機會。另外雙方也會在自由貿易協定或投資保護協定的前景下，深入研討如何進一步促進雙邊貿易和投資，尤其目前我國數個銀行於寮國設立分行及辦事處，中國經濟趨緩後傳統產業轉向寮國投資設廠，如何協助我國投資人論順利於寮國投資，是這次會談的主要目的。

除傳統產業外，台灣的高科技產業、再生能源和ESG 企業文化也將會是此次討論的主要焦點，預期這次的交流將有助於解決台灣目前面臨的一系列挑戰，包括水資源短缺、電力不足、土地使用限制、人才流失和勞工短缺等「五缺」，此外這次的會議也將涉及深化雙邊經貿合作，特別是如何加強金融服務和投資方面的交流，會議將探討重點區域開發計畫，目的是要實現由點到面、由小到大的全面發展。

助台灣解決五缺，強化雙方人才培育、文化交流與社會合作

除了經濟和產業外，訪團的另一大重點為教育和文化交流，雙方將探討提供更多的交換學生名額，建立獎學金制度以及設立專門為寮國學生和專業人士設計的培訓課程，程豐開發建設表示願意協助建立這些機制，以促進雙方在教育和文化領域的合作，且程豐開發建設還計劃將台灣的志工文化和社會責任觀念帶到寮國，包括在當地推廣台灣的教育和醫療模式，這不僅將有助於寮國的社會發展，也有機會提升台灣在國際社會的形象。

陽王朝中透露，目前在寮國的台商僅有200多人，當地勞工薪資平均月薪為新台幣8千元，且工業區土地租金一年一坪僅為美金7元，非常適合台商考慮前往投資!提及面對即將於10月中進行的高層訪問，陽王朝中說程豐開發建設與寮國代表團都對未來充滿期望，雙方都認為這將是一個長期、多層次、全方位合作的開端，不僅有助於推動台灣的新南向政策，也可望為台灣在未來的RCEP和CPTPP等國際經貿機制中扮演更積極的角色。