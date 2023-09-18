《國際金融》法興業銀行CEO提新戰略 2026年削成本和轉盈

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國興業銀行(Societe Generale)新任執行長Slawomir Krupa在周一提出上任首個戰略，並承諾在銀行銷售停滯之際，將削減成本，希望在2026年實現獲利。

今年5月方出任興業銀行執行長的Krupa表示，在多年表現平平之後，他希望讓興業銀行成為一家「堅如磐石」的銀行。Krupa並試圖在一個經濟成長放緩的環境，制定出可實現的目標。

該家法國第三大銀行還表示，2026年的目標是「有形股本回報率」(ROTE)為9%至10%，高於6月底報告的5.6%。

該行還表示，預計成本收入比率(衡量銀行效率的關鍵指標)將從第二季的75%，到2026年降至不到60%。

Krupa在聲明中說，將打造一個簡化的業務組合，增強集團實力，同時採取正確的行動來積累資本和增加靈活性，從結構上改善運營槓桿率，並維持最優秀的風險管理。

興業還將2026年的普通股一級資本比率(CET1)設定在13%，幾乎持平於六月底報告的13.1%。

該行還指出，與2019年相比，到2030年將把銀行對上游的油氣業務曝險削減80%。

興業表示，新的目標是到2026年的年營收成長預期為0%至2%之間。

興業銀行在周一並沒有如先前媒體的臆測，透露出任何出售非核心資產，例如設備融資部門的意圖。該行僅指出，將出售非洲五個分行。

曾在本世紀初與法國巴黎銀行(BNP Paribas)一爭高下的法國興業銀行，在過去15年經歷了一段動盪時期，在2008年金融危機前夕一名不良的交易員發生嚴重虧損，以及去年發生俄烏戰爭之後，以高昂的代價退出俄羅斯市場。