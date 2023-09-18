《基金》估FED停止升息循環 誰能出頭天？

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【時報記者任珮云台北報導】近期因國際油價大漲使美國8月工業生產、進口價格月增同創15個月來最大漲幅。債市市場則聚焦9/21(台北時間)凌晨FOMC會後聲明及利率點陣圖。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測Fed 9月按兵不動的機率高達99%，11月1日也保持不變的機率則為72.4%。而在基本面穩健和低違約率的支撐，並預期聯準會暫停升息後，科技非投等債的信用利差將有收斂空間。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國經濟強勁的利率環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，不過企業展望及財報優劣決定第四季的贏家和輸家。選擇性挑選具正向評價企業債券，同時避開利潤率較低、資本結構需要再融資的過度槓桿資產負債表的非投等債企業。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，非投等債企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本。這些因素有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。持續關注信用質量的重要指標，如信用評等、利潤率和定價能力，並評估信貸週期是否已經見底。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，儘管目前銀行信貸趨於緊俏，但經濟及消費的強勁表現，使得科技行業的盈利呈逐季反彈，雖然違約率或可能上升，然預計將保持在歷史均值之下。非投等債收益率和利差具有一定吸引力。