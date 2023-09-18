全球人壽以客為尊、待客如己 林文惠親臨一線落實公平待客

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全球人壽致力公平待客，秉持「因為愛、責任在」品牌理念，提倡社會永續共好，為具體實踐公平待客精神，全球人壽董事長林文惠偕同董事會過半數成員、總經理馬君碩帶領經營團隊高階主管實地查訪分公司，檢視客戶體驗流程，針對硬體設備的便利性及各項軟體流程提出優化建議。

林文惠親力親為，多次坐鎮一線擔任「一日電話客服員」，傾聽客戶真實的聲音；此外，亦共同參與申訴品質會議，研議申訴案件處理流程優化方案，深度實踐「以客為尊，待客如己」的公平待客精神。

全球人壽在董事會督導下成立「公平待客業務促進委員會」，由高階主管親自執掌各項公平待客業務的規劃與執行，並由馬君碩擔任主任委員，定期將公平待客原則執行情形提報董事會，俾利董事會即時掌握公司落實情形並適時給予指導。

全球人壽透過「由上而下」的制度督導和「由下而上」的文化落實，建構雙向溝通模式，凝聚全體成員共識，讓公平待客自然而然成為企業文化的DNA。在公司上下齊心的努力下，全球人壽持續精進公平待客作為，針對高齡族群、年輕族群、身心障礙族群、小資族群等，從各方面打造金融友善環境，並建立多元、即時且無障礙的服務管道，重視每位保戶的聲音、提供適合並滿足客戶需求的保險商品，期許提供客戶最有溫度的金融服務。

為第一手體驗客戶真實感受，林文惠偕同馬君碩、董事會成員等，帶領經營團隊高階主管實地查訪分公司友善服務設施，檢視客戶體驗流程，針對硬體設備的便利性及各項軟體流程提出優化建議，為公平待客挹注全新思維及啟發。

林文惠表示，面對高齡化社會更應該深入了解客戶需求，積極投入多元友善服務管道及設施，進而全方位關懷照護保戶，讓服務品質更加提升。全球人壽秉持公平待客友善服務原則，致力打造軟硬體兼容的客戶友善服務設施，透過多元連結管道、標準化友善停車環境以及大樓友善進出管道等方式，縮短從公司門口到客服大廳的距離。

針對高齡及身障者提供專人且優先的服務，並以各式友善輔具協助行動不便的客戶，為硬體設施注入家的歸屬感；亦提供客戶叫車服務、常設AED急救設備及哺集乳室等友善服務設施，嘉惠任何有需要的客戶，有愛無礙，提升服務的溫度。

全球人壽董事會成員亦以實際行動展現對客戶的關心及重視，多次親臨一線擔任「一日電話客服員」，與客服人員共同接聽客戶來電，在第一時間傾聽客戶需求，設身處地站在客戶角度同理對方、理解客戶想法；傾聽結束後，針對客服人員與客戶互動情況提出優化建議並對客服人員予以勉勵，在「以客為尊，待客如己」的互動之下，達成即時、有效且溫暖的溝通。

全球人壽長期致力企業永續發展，提倡社會永續共好，落實公平待客，出發點來自「愛與責任」和「同理心」，董事會的積極帶領下，全球人壽將不忘初心，持續以客戶需求出發，重視公平待客的價值核心理念，提供所有保戶公平、合理、便利與友善的服務，打造友善金融環境，普惠守護每一位客戶，達到全球人壽公平待客、企業永續的長期目標。