香港好好玩！樂園、單車節、演唱會多箭齊發 主題旅遊帶動觀光潮

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擁有「東方之珠」美名的香港，雖然土地面積小如彈丸，然因為亞洲金融中心的優勢和多元的飲食文化、融合中西的獨特韻味，每年總吸引眾多海內外遊客到訪。上半年國境解封，香港政府除了豪撒50萬張機票向全球旅客招手，在下半年也陸續推出不同主活動吸客，藉由玩樂、體育、娛樂等項目，強化自身的觀光力，同時帶給訪港旅客嶄新的體驗與驚喜。

【全球首座魔雪奇緣世界 走入夢幻冰雪奇緣場景】 粉絲敲碗期待，全球首座、也是最大的《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於今年11月20日在香港迪士尼樂園亮相。

「魔雪奇緣世界」真實還原了迪士尼風靡全球的《冰雪奇緣》電影系列場景，像是艾倫戴爾王國的最高點北山、艾倫戴爾皇室居所阿德爾城堡等，神還原的場景讓全世界的粉絲身臨其境走入艾倫戴爾王國。除了人氣爆棚的角色、壯麗的地貌景觀、具感染力的音樂及嶄新的科技等，《冰雪奇緣》的粉絲們還可參加「夏雪節」慶典，在首次開放的Elsa冰雪皇宮展開魔雪奇幻之旅，或是盡情在艾倫戴爾王國的雪嶺滑雪橇上欣賞美景。

【國際頂尖體育盛事回歸 香港單車節10／22登場】 作為國際都會，香港每年均主辦多項國際體育盛事，並開放海外好手參與，讓旅客挑戰自我，同時可近距離欣賞維多利亞港以及香港不同角落的迷人風光。

國際頂尖單車盛事「香港單車節」今年10月22日盛大回歸，除了國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽重臨香港，還有30及50公里組別兩項挑戰賽事讓大眾參與，賽道涵蓋平日鮮少開放供單車行走的公路，沿途騎經香港都會市景與郊野風光，提供參加者以單車破風的方式感受香港。「香港單車節」即日起開放報名參賽。

此外，深受跑者喜愛的「香港街馬」及「渣打香港馬拉松」兩大賽事也將於今年12月及明年1月接力登場。

【秋冬體驗刺激戶外歷險 探索不一樣的活力香港】 冬季的香港氣候溫和，加上別具特色的天然地形風貌，與市中心僅距咫尺的郊野熱點，打造出無數得天獨厚的戶外體驗，讓旅人可盡情探索這繁華都市背後的另一面風景。喜愛單車旅遊的人可透過不同的單車路線探索香港，遊走繁華市區或恬靜離島。另有在西貢郊野公園的企嶺下海，嘗試SUP立式划槳體驗，悠閒欣賞優美海岸村落與地質風貌交織成的療癒美景。而香港的隱世祕境東龍洲，島上擁有多個歷史遺跡，最適合攀友登島挑戰攀登岩壁後漫步探索。

【大咖藝人輪番在港開唱 追星兼旅遊帶動觀光財】 香港影視娛樂在亞洲占有一席之地，疫情解封後，沉靜許久的娛樂圈紛紛動起來，海內外許多重量級歌手不約而同到香港「報復性」開唱，也讓粉絲樂於掏錢看偶像表演，追星經濟是促進城市觀光的另一個無形推手。

9月起，多組藝人在港開唱，包括韓國新人氣5人女團LE SSERAFIM將在香港亞洲國際博覽館舉辦2場個唱；張惠妹aMEI演唱會香港站2023也將在10月啟動；近期來台開唱的日本搖滾天團ONE OK ROCK即將在10月8日在香港中環海濱空間與樂迷共度一個超嗨的搖滾之夜。

除了海外藝人，香港天王級歌手黎明預計在11月中旬到下旬在香港體育館(紅館)展開一連10場的個人演唱會，日前官方開放信用卡用戶優先購票，10場優先票全部完售，即使黎天王近年來減少公開露面，登台高歌仍吸引無數粉絲搶票，舞台魅力不減。據悉這是黎明疫後在香港首度開唱，包括港澳當地居民、台灣、大陸、日本、韓國、加拿大等歌迷已準備好「盤纏」要去香港朝聖偶像表演，看演唱會順便觀光一舉多得，預料將帶動香港一波追星人潮與錢潮。