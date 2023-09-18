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上櫃ESG龍頭報酬指數 盤中即時資訊即日起發布

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臺灣指數公司「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」盤中即時指數自即日起，委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次，該指數表彰重視永續發展、具獲利能力及市值代表性之上櫃股票的績效表現。

依最近一期審核結果，該指數前十大成分股（依代號排序）分別為穩懋、欣銓、信驊、世界、中光電、中美晶、寶雅、頎邦、環球晶及群聯。

特選上櫃 ESG龍頭報酬指數，運用與臺北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報和政府資訊等公開資料建之「台灣永續評鑑」模型，與櫃買中心合作，自具流動性之上櫃股票中，經獲利、波動度及ESG指標篩選後，依發行市值選取成分股。

採用ESG調整後自由流通市值加權方法，編製「特選上櫃 ESG龍頭報酬指數」，以表彰重視永續發展、具獲利能力及市值代表性之上櫃股票的含息投資績效。

特選上櫃 ESG龍頭報酬指數，於每年4月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為68.87％及殖利率為3.34％，表現優於櫃買報酬指數（65.96％、2.93％）。

該指數挑選財務品質及永續表現優異的股票，鼓勵上櫃企業投入永續發展，期可藉由指數化商品發行，提供多元化參與上櫃企業的永續投資管道。

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