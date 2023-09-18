三大法人賣超前十出爐 AI股遭團滅、神山只排第二

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【時報-台北電】台股18日加權指數收16698.24點，跌222.68點或1.32%，總成交值2831.48億元。三大法人賣超338.97億元，其中外資賣超258.22億元，為今年來第五大賣超，且吐盡上周買超額度；投信、自營商分別買超16.18億元及賣超96.86億元。

三大法人賣超前十大個股，除長榮航(2618)為傳產股外、其餘皆為AI電子概念股，價格則以銅板股偏多。以買超張數觀察，矽統(2363)遭砍3萬2933張，且光外資就賣超3萬2923張，列賣超之首，幾乎吐光近4日連續買超3萬8114張額度；第二名則為今日空頭主力台積電(2330)、賣超2萬3420張，包括外資轉賣超2萬3317張、投信續賣超39張、自營商續賣超64張，也影響台積電股價大跌18元，摔下5日線。

●三大法人18日賣超前十名：

1.矽統(2363)收36.05元，跌2.85元或7.33%，三大法人賣超3萬2933張。

2.台積電(2330)收540.00元，跌18.00元或3.23%，三大法人賣超2萬3420張。

3.聯電(2303)收46.50元，跌1.10元或2.31%，三大法人賣超1萬725張。

4.群創(3481)收13.80元，跌0.10元或0.72%，三大法人賣超1萬296張。

5.廣達(2382)收222.50元，跌10.50元或4.51%，三大法人賣超9476張。

6.華邦電(2344)收27.80元，跌0.35元或1.24%，三大法人賣超8431張。

7.欣興(3037)收184.50元，跌6.00元或3.15%，三大法人賣超7899張。

8.長榮航(2618)收30.50元，跌0.15元或0.49%，三大法人賣超7758張。

9.英業達(2356)收49.65元，跌2.45元或4.70%，三大法人賣超6014張。

10.宏碁(2353)收37.10元，跌0.85元或2.24%，三大法人賣超5233張。

依類別分，9檔電子股、1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為矽統(2363)，賣超3萬2933張，台積電(2330)、聯電(2303)名列二、三名，分別賣超2萬3420張及賣超1萬725張。第四及第五名為群創(3481)、廣達(2382)，其他依序為華邦電(2344)、欣興(3037)、長榮航(2618)、英業達(2356)及宏碁(2353)。

●三大法人18日賣超前十名：

●前三大個股近五日籌碼：

1.矽統(2363)三大法人累計買超1萬6887張，其中外資買超1萬6777張、投信買超0張、自營商買超110張；融資減3294張、融券增400張，券資比31.73%。

2.台積電(2330)三大法人累計賣超1617張，其中外資買超1584張、投信賣超3333張、自營商買超131張；融資減272張、融券增402張，券資比2.81%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超4萬7176張，其中外資買超2萬491張、投信買超2萬6067張、自營商買超618張；融資增598張、融券減67張，券資比5.39%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。