超商烘焙翻玩古早味 芋泥肉鬆混搭祭6折價、泰奶入蛋塔飄香

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台灣烘焙市場年產值達600億，鮮食推陳出新的超商持續鑽研烘焙類別，儘管進口蛋事件延燒，不過業者表明蛋品皆符合規定，麵包買氣不受影響。觀察有5成民眾早餐會吃麵包，熱門口味以傳統的草莓、巧克力等占前3名，菠蘿麵包等台式經典也是銷售榜上的常青樹代表。業者便在口味和包裝上玩花樣，好比內餡創意混搭或攜手米其林餐廳打造異國風味，有望拉抬買氣1成以上。

全家分析，台式麵包長期居於銷售榜的前段班，以熟悉滋味受青睞，於是翻玩傳統品項推7款經典烘焙PLUS系列麵包，首推「芋泥鬆鬆麵包」，在最家常的肉鬆麵包中加入以檳榔芋所製的芋泥餡，鹹甜交織有層次；另有混合蛋香與芝麻香氣的「蛋捲排包」等，20日至10月3日麵包、蛋糕及土司全品項第二件6折。

萊爾富搶搭近年吹起的復古風潮，以「萊懷念我的古早味」為主題推新品，包含「古早味-草莓椰子麵包」夾著草莓果醬並裹上椰子粉，訴求老少咸宜；另「古早味-花生奶油風味麵包」包裹奶油並覆蓋現焙磨細的花生粉，鬆軟又香氣十足，19日前買該系列麵包，搭指定飲品只要49元。

看準民眾在通膨時代更精打細算，7-11主打「BourbonChoco巧克力布朗尼棒10％增量」，加量10％巧克力粹粒搭濕潤布朗尼糕體，濃郁香醇，50元內就能享有；另出國潮讓日韓泰式美味關注度更高，7-11便與Semeur聖娜、米其林一星餐廳「頌丹樂」推聯名品，其中「泰式奶茶蛋塔」運用泰國空運直送茶葉，層層酥脆的口感中不失茶香。

OKmart則以可愛包裝吸引小孩選購，主打OK熊造型麵包系列，包括銅鑼燒、吐司等；另20日前也推「OKmall 麵包大賞」，上OKmall購買「切達起司貝果」 10入僅210元、「起酥肉鬆麵包」10入僅270元。