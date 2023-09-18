竹縣竹東河岸生活節中秋登場 打造河濱無人機展演

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新竹縣湖口鄉公所24日將舉辦中秋晚會，竹東鎮公所29日中秋節在竹東河濱公園槌球場首度舉辦「竹東河岸生活節」，有竹東在地客家美食、文創市集、AR導覽及團隊表演，還有科技感滿滿的無人機展演，將傳統與科技結合，讓更多民眾看見竹東、認識竹東！

竹東鎮長郭遠彰18日特別在縣府大廳宣傳活動，縣長楊文科、客委會副主委周江杰等人受邀到場，號召民眾中秋連假來竹東鎮玩樂，歡渡難忘的中秋假期。

楊文科說，竹東鎮目前是全台第一大鎮，大家要努力打拚，恢復往日風華歲月，相信4年內一定有機會突破10萬人口成為竹東市，他身為竹東女婿，竹東等於是他第二故鄉，相信這次活動會帶來很不一樣的中秋晚會，尤其無人機展演不常見，機會難得，歡迎大小朋友來欣賞。

郭遠彰表示，竹東河岸生活節29日當天下午2時至晚間9時30分，在竹東鎮河濱公園槌球場登場，也透過活動宣傳片，介紹竹東的吃喝玩樂，希望讓大家都知道竹東的好。

當天活動現場除竹東在地各式客家美食及文創市集，更安排大人小孩都喜愛的街頭藝人魔術表演、泡泡秀及摺汽球外，並邀請知名歌手黃靖倫和知名樂團帶來熱歌勁舞。

郭遠彰指更有重量級無人機展演，預計約有120架無人機在河濱公園升空，不枉新竹科技之城的美名，並為竹東鎮畫上一個大躍進的時代，讓更多民眾看見竹東、認識竹東。

郭遠彰感謝縣長楊文科給竹東鎮建設大力支持，如正在興建的竹東全民運動館、68快速道路延伸案等，楊縣長也答應1800萬元補助改善竹東游泳館，公所正在編列明年度預算，也希望中央和楊縣長持續給予支持。