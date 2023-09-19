貿協組團赴班加羅爾及新德里 拓展寬頻基建及綠能商機

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印度國會在2021年批准「Gati Shakti 擴大基建計畫」，包括建立完善有效交通運輸網絡，並擴大使用乾淨能源，以吸引全球企業選擇印度為製造中心。為協助臺灣企業開發印度智慧城市相關商機，在經濟部國際貿易局的指導下，外貿協會徵集9家企業籌組「印度智慧城市商機開發團」，於今（2023）年9月10日至16日赴印度班加羅爾及新德里，透過發表會、洽談會與參訪等緊湊行程，成功建立與印度政府部門、大型系統整合商以及經銷商等多重聯繫管道，為團員開啟印度內外銷及政府採購之市場商機。

本次商機開發團團員包括：推廣光纖收發模組與DWDM光傳輸系統的「明虹科技」、推廣智慧無線網路系統的「智捷科技」、推廣影像辨識物聯網及互聯網安全解決方案的「大猩猩科技」、提供迷你電腦及物聯網智慧解決方案的「輔信科技」、提供太陽能儲能整合方案含模組及原料的「萬順能源」、提供潔淨能源/5G應用/資料蒐集平台的「大城技研」、提供一站式嵌入式解決方案及嵌入式設計服務的「研華」、提供LCM/ OLED/ TFT LCD系統整合及面板解決方案的「華凌光電」、推廣工業乙太網路和M2M物聯網通訊的「昇頻」。

本團行程豐富緊湊，9月11日於有印度矽谷之稱的班加羅爾舉辦「臺灣智慧城市產業發表會」，吸引104位印度商與會，出席盛況超乎預期。9月11日及15日則分別於班加羅爾及新德里各辦理一場貿易洽談會，洽邀印度大型房地產開發商、國營電信企業、航空和國防相關企業與會，2場洽談會共吸引95家印度企業參加、與我商進行197場次洽談，預估潛在商機達1,090萬美元。

除洽談會之外，本團也安排多場參訪，包括在班加羅爾拜會印度卡納塔卡邦投資業務處處長Ms. Gunjan Krishna及邦政府顧問，成功為團員鏈接邦政府人脈；拜會TIIP班加羅爾國際科技園區，可為臺商提供整合型落地設廠服務；拜會大型電子製造服務商Centum Electronics則有助團員了解其特定電子產品的需求，以符合印度製造、南方出口的策略規劃。在新德里，拜訪國際太陽能聯盟（ISA）及印度國家太陽能發電園區（NISE），瞭解印度太陽能的產電、耗損及輸電等的各方面技術發展情形；另拜會大型電子製造服務商SYRMA SGS Technology，了解其製造技術、SOP、QC工序品質及作業設備，知己知彼，有助於我商保持並精進優勢。

「印度智慧城市商機開發團」辦理之活動除讓臺灣業者在邊境解封後，與印度產業群聚城市的企業有面對面洽談的機會外，並藉由此次市場探索及人脈搭建，有機會向印度輸出臺灣具優勢的網通基建及綠能產業，結合當前韌性供應鏈與印度製造的議題，促進臺印雙方產業進一步合作。參團企業咸表示未來將持續參與，爭取出口復甦長單商機。