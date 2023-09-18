朱銘雕塑展期只到國慶日！矗立基隆國門廣場倒數計時

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去年6月城市博覽會期間，基隆市政府與朱銘美術館合作，在國門廣場展出12件朱銘的《人間系列－紳士》作品，獲得民眾熱烈迴響，自去年10月7日重回國門廣場展出至今。基隆市觀銷處表示，《紳士》展期將截至10月10日為止，至於未來如何安排，市府將進行通盤的考量。

基隆市政府觀光及城市行銷處代處長郭憲平表示，《紳士》雕塑是去年城博會期間，向朱銘美術館借展的，原本展期僅有10天。但因為這一系列雕塑矗立在基隆港邊，再加上打傘等造型，許多基隆市民都認為與基隆港邊猶如天造地設。去年基隆市政府與朱銘美術館合作，自10月7日起，讓這一系列作品重回國門廣場展出。

去年就有許多基隆市民表示，基隆本來就多雨，這一系列的雕塑與基隆港邊的環境非常契合，所以才極力希望能夠在基隆市長期展出。隨著今年4月朱銘在家中辭世，這一系列在國門廣場上展出的作品，也更為民眾所熟知與珍惜。

郭憲平說，民眾一定會覺得惋惜，畢竟很難得有藝術品與城市意象如此契合，但畢竟作品是屬於朱銘美術館，展期也到了，「天下沒有不散的筵席」。民眾可以趁著撤展前，趕快前往參觀。

至於後續，郭憲平表示，暫時會先恢復原狀，至於後續是否會爭取其他藝術作品進行策展，市府與文化局將會進行通盤的考量。不過，當初市府與朱銘美術館簽訂的展期就是一年，預計這一系列的作品，將會在國門廣場上持續展出到10月10日。