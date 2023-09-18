唐鳳接見美商務部副部長 談AI技術、盼促資安合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

數位部長唐鳳今（18）日接見美國商務部副部長暨美國國家標準暨技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）所率資安訪團。雙方就最新2.0版網路安全框架（CSF）、供應鏈資安成熟度（NIST SP 800-171）、隱私強化技術、後量子密碼應用、資安人才培育、AI系統評測等重要議題進行深度交流，討論台美雙方未來合作機會。

數位部指出，羅卡西奧率團於9月18日至26日訪問亞洲，首站即是台灣，並安排回訪數位部。NIST為美國商務部旗下政府機構，透過推進量測科學、標準和技術，促進美國創新能力和產業競爭力，下設有國家實驗室、創新與產業服務、設施與資源管理等單位。

數位部表示，今年4月下旬政次闕河鳴率團赴美，出席全球最大、最具權威的IT安全業界會議2023 RSA Conference等場合，期間與NIST會談，與其交流建立良好聯繫管道。NIST此次拜會數位部，是為當時討論的議題進行後續交流，也是回應當時數位部邀請NIST相關專家來台灣，繼續深度討論我國在資安各面向發展現況，與未來雙方技術合作與共同發展方向。

唐鳳表示，此次NIST回訪，數位部分享我國以「全民數位韌性」為核心理念的治理機制，介紹資安防護機制發展現況與展望。而由於AI已於各行各業逐步應用，透過此次會面，針對因應AI風險、AI技術分析攻擊行為、輔助資安事件決策等議題，與NIST深度交流，共同探索可信任的AI工具，以建構開放、包容與安全的數位環境。