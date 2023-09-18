賴昇楷｜台股中多趨勢沒轉向 留意3大潛力族群

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上周大盤一度失守半年線，但是看好：（一）代表內資主力態度的櫃買指數仍守月線之上且月線翻揚向上；（二）投信自8/2以來不管利多利空都照買不誤，因此估計只要大盤有守8/17低點16,264，投信、內資仍會奮力營造季底作帳行情，而後果真迎來多頭反擊。

上周五（9/15）多頭更是藉由「富時指數調整」強拉台積電帶動大盤放量闖過季線，然而季線之上就會面臨六、七月間的高檔套牢籌碼，多頭必須連續滾量才有能力挑戰這個實質壓力帶，偏偏今天又受台積電利空影響（傳台積電通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨、高盛下修晶圓雙雄目標價）導致大盤量縮收跌222點打回原形，季線得而復失。

所幸從今天櫃買指數僅小跌0.46%、上市櫃合計漲家數與跌家數持平（約47:53）、期貨反倒由上周五的逆價差轉為正價差等種種跡象觀察，台積電利空衝擊應屬短期層面，本周9/19～9/20美國FOMC會議結論才會是決定之後主要方向的重頭戲。

由於大盤自八月上旬以來已經花了超過一個月時間築出底部型態，加上月線轉為翻揚、季線開始扣低，如此作線暗示多頭確有反攻企圖，技術面對多頭相當有利，另上周五（9/15）美股下跌亦不排除是四巫日結算遭到刻意壓低，因此看好美國FOMC會議過後多頭將有表態機會，搭配接下來的季底作帳行情、總統選戰升溫等題材助攻，後市可期。

上周美股人工智慧族群輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美超微（Supermicro）等全盤皆墨，導致台股先前最夯的AI一線股遲遲無法止跌，估計仍需時間沉澱浮額，可將焦點轉到（1）短線擁有利多題材、（2）中線漲勢相對落後、（3）先前已先回檔整理這三大類族群或個股，例如：

一、「高速傳輸」族群：由於AI高速傳輸商機大，部分個股8月營收令市場驚豔，接下來的9月營收和10月公布Q3季報亦不看淡，加上蘋果全面改用「Type C」、英特爾發表最新「Thunderbolt 5」連結技術也將帶動高速傳輸介面需求全面崛起，包括祥碩、嘉基、譜瑞-KY、信驊、嘉澤、優群、全新等乃至於『光通訊』族群德勝、聯鈞、波若威、上詮、前鼎等都成短線強勢股，可持續留意。

二、「IP&ASIC」族群；除了世芯-KY兼具8月營收亮眼（24.65億元，月增9.31%、年增111.42%）、安謀（ARM）在美掛牌、車用AI/HPC應用營收佔比高等題材外，愛普近來也被美系外資看好AI需求急速上揚、記憶體頻寬大增，未來5至10年營收有望翻10倍，給予500元目標價，搭配基期偏低、整理已久優勢，亦可留意。其餘力旺、智原、創意同樣有被帶動機會。

三、「記憶體」族群：中線漲勢相對落後，本月初由低檔轉強，包括高頻寬記憶體（HBM）之NAND控制IC廠點序、Nand flash模組以及控制晶片廠群聯、布局AIoT被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎、具低價庫存的「記憶體模組廠」十銓、威剛、品安、宇瞻、「DRAM三雄」南亞科、華邦電、旺宏等也是值得追蹤標的，接下來還有南韓三星Q4擬擴大DRAM減產幅度至30%之利多題材，有望推動DDR4現貨價與合約價上漲。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。