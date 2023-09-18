政府青年創業貸款全力挺你的創業夢

你也想過要創業嗎？是什麼動力讓你想創業呢？事實上，根據求職網數據統計，超過９成５的上班族都有過創業的念頭，創下歷年新高，「想賺更多錢」、「自認有當老闆的特質」兩項原因各佔了兩成以上。恆生金融科技股份有限公司的創辦人林秀錞表示，自己一開始也是普通上班族，因為家中臨時需要用一筆錢，卻在貸款時因為不瞭解相關資訊而不斷碰壁，到處向親朋好友借錢才勉強渡過難關，深知急用錢時的惶恐與不安，決定白手起家從事金融理財業，希望幫助所有與自己有類似狀況的客戶，順利解決資金的困擾。

然而創業不易守成更難，真正有投入創業的族群，有超過一半的比例因為各種原因紛紛停業，其中占比最高的因素前兩名分別是「後續資金不足」、「缺乏客源」。林秀錞說明，人脈跟錢脈是剛開始經營事業時最重要的關鍵，在初期規劃創業時就要先審視自己事前準備是否足夠，如果只有一股熱血衝勁，往往在一年到三年內會遇到瓶頸，或是失去當初創業的原動力。

因應國人想創業的熱潮，政府對創業族群祭出各種補助措施，像是低利率的「青年創業貸款」、輔助女性創業的「鳳凰創業貸款」等，最高申辦金額達１２００萬。根據國發會的資料指出，２０１６年前台灣的新創家數大約兩千多家，今年統計已經高達七千多家，投資創業族群的金額也從4億美元，提高到19億美元，全力支持想創業的族群，提供經營事業的資金援助。

林秀錞表示，青年創業貸款的過件率通常要比一般貸款來得更高，申辦條件相對簡單，要留意的有幾個條件，需要滿三個月以上的工商營業登記、累計上課滿２０小時、填寫企劃書等，配合辦理的銀行也很多，平均作業時間大約２個月內會撥款，並且沒有申請次數上的限制，在創業上有需求的民眾可以嘗試自己申請。

許多人都抱有著創業夢，希望可以自由掌握時間、累積更多財富等，初期都是投入自己或家人資助的存款，林秀錞表明，若是有一筆資金可以協助支撐事業初期不穩定的狀況，相信可以大大增加創業成功的機率，若是對申辦創業貸款有疑問的民眾，恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸願意提供協助，在業界有１０年的貸款經驗，提供免費財務健檢、媒合申辦管道以及專人一對一服務，解決申辦創業貸款過程中可能會遇到的問題，直到順利撥款，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。

#民眾貸款應先詳閱相關利率，以上貼文不代表本報立場。