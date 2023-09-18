林柏錦｜盤勢拉回 維持半年線到季線間震盪整理

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美股上周五受台積電（2330）通知主要供應商延後高階晶片製造設備出貨，道瓊下跌288點，費半指數下跌107點狂跌3%。

台股（18日）早盤大跌百點，台積電（2330）開盤下跌接近2%跌破550元，雖然破了半年線但8/21的534元本波低點，並未跌破，另上周五開盤即跌停的華星光（4979），今日又持續下殺但跌停價有出現接近5,000張的買單，將跌停打開出現止跌也沒出現恐慌性殺盤，看來整體賣壓有所控制。

強勢股的部分高速傳輸IC設計的祥碩（5269），PCB的華通（2313）盤中漲幅都超過5%。大盤預估量維持在3,000億以內，鋼鐵類股是今日撐盤要角漲幅超過1%，多空股票互見扣掉台積電（2330）換算加權指數點位120點左右。

近期台股還是維持季線跟半年線之間橫向整理，靜待AI融資浮額的清洗，觀察台幣是否出現明顯強升，外資由賣轉買第四季又有選舉題材行情值得期待，從目前主力籌碼資金青睞的族群，在矽光子(將電轉換成傳輸速度更快的光)族群的波若威（3163）、台星科（3265）、前鼎（4908），法人連續買超的有網通宏捷科（8086）、啟碁（6285）、智易（3596）這是主力籌碼集中度相對高，都可趁拉回擇機布局。

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