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《台北股市》外資上周小買台股 短線AI概念股仍承壓

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【時報記者任珮云台北報導】市場預估9月美國聯準會（Fed）暫停升息機率高，但美國8月CPI高於預期、公債殖利率上揚，為整體金融市場增添變數。從資金流向來看，外資續賣新興亞股，惟力道收斂，小賣5.9億美元，值得注意的是，在連賣8週後，外資上週回頭買超台股，小買6.3億美元，使得台股成為新興亞股中唯一資金淨流入的股市，且在資金的挹注下，台股上週收紅漲2.1%。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，雖市場普遍預期 9/19-20 FOMC會議升息機率不高，但美債殖利率再度上揚，對盤勢有壓抑效果，短線AI概念股承壓，但隨著iPhone熱銷及特斯拉Dojo訂單利多，科技股仍為大盤長期向上的重要關鍵。

張圭慧說，近期因市場預期經濟軟著陸機率提高，且歐洲央行亦表示升息已到尾聲，加上華為推出新型旗艦機引起熱賣，資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場，外資和投信紛紛跟進布局，觀察法人買賣超規模比重前2大族群，皆為AI和消費性電子等族群。

張圭慧認為，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例也已連續3次達1.0以上，表庫存順利消化。此外，截至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續2個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。

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